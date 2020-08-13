Телеведущая Тина Канделаки в очередной раз озвучила свою позицию по отношению к жизни женского пола в условиях XXI века. Она ответила на вопросы Юлии Барановской, Натальи Красновой и Жанны Левиной-Мартиросян в их передаче на YouTube «Конечно, Вася!».

Как оказалось, причиной постепенно изменения роли женщин в последние десятилетия Канделаки видит в появлении систему регуляции рождаемости. Предохранение, возможность планировать рождение детей позволяют женщине многое откладывать и не спешить с материнством. Также помогают современные технологии — возможность работать дистанционно во время декрета не выкидывает молодых матерей из рабочей колеи на долгие годы, как было раньше.

В качестве примера прогресса науки и медицины Канделаки привела Примадонну отечественной эстрады.

«Разве ты могла представить двадцать лет назад, что у Аллы Пугачевой в очень зрелом возрасте родятся дети? — спросила Тина Канделаки, имея в виду близнецов Гарри и Лизу, родившихся в 2013 году. — Мы что, имеем право ей запрещать?»

Рождение детей посредством суррогатного материнства и ЭКО Канделаки тоже считает современной нормой. Она не исключает, что в будущем появятся и аналоги искусственных инкубаторов для вынашивания детей.

Подняла Канделаки и другой животрепещущий вопрос — может ли женщина быть с мужчиной моложе и беднее нее? Может, да и сама телеведущая тому пример — в 44 года она уже давно замужем за 33-летним Василием Бровко. Когда они познакомились, он не мог позволить себе даже оплатить ее заказ в ресторане, жил в дешевой съемной «однушке». Теперь же у него все в порядке с доходами.

«Любая сильная женщина не позволит себе быть с тем, в кого она не верит, — пояснила свою позицию Канделаки. — Если это не отношения для развлечения. Если женщина с яйцами, то из любого мужика сделает мужика».

К сожалению, в России пока сложно представить себе повсеместно мужей-домохозяев, воспитывающих детей, пока жена занимается бизнесом.

«Быть мужем содержанки — это нормально, а быть взрослой женщиной, которая содержит молодого мужа, — это порицается», — посетовала на двойные стандарты ведущая.

Тина Канделаки успешна не только в работе — у нее есть двое взрослых детей от первого мужа, дочь Мелания «с сильным характером, по-хорошему консервативная» и вдумчивый, понимающий сын Леонтий. От второго мужа детей у ведущей пока нет.

5-tv.ru писал, как оценил образ от Тины Канделаки профессиональный стилист.