Напавший с топором на лифтера в Домодедово арестован
Пенсионер из Подмосковья набросился на рабочего по ремонту лифтов, который давно его раздражал.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Следователи следственного отдела по Домодедово государственного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области арестовали 64-летнего пенсионера. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
Мужчину обвиняют в нападении, случившемся 9 августа. Ранним утром он возле подъезда своего дома в Домодедово напал с топором на выходившего лифтера. Он нанес ему несколько мощных ударов топором по голове, после чего спокойно поднялся к себе в квартиру. Причиной нападения задержанный вскоре мужчина назвал систематический шум из подсобного помещения в их доме. Там проживала жертва.
Предъявленное пенсионеру обвинение могло быть более тяжким, ведь изначально следователи полагали, что тот совершил убийство. Однако пострадавший смог выжить, сейчас он находится в больнице.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести расследование. Обвиняемому также предстоит пройти психолого-психиатрическую и судебно-медицинскую экспертизы.
5-tv.ru писал, что в Москве был задержан подозреваемый в зверском убийстве невесты в Москве.
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