Напавший с топором на лифтера в Домодедово арестован

|
Анастасия Шадская
Эксклюзив 39

Пенсионер из Подмосковья набросился на рабочего по ремонту лифтов, который давно его раздражал.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Следователи следственного отдела по Домодедово государственного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области арестовали 64-летнего пенсионера. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.

Мужчину обвиняют в нападении, случившемся 9 августа. Ранним утром он возле подъезда своего дома в Домодедово напал с топором на выходившего лифтера. Он нанес ему несколько мощных ударов топором по голове, после чего спокойно поднялся к себе в квартиру. Причиной нападения задержанный вскоре мужчина назвал систематический шум из подсобного помещения в их доме. Там проживала жертва.

Предъявленное пенсионеру обвинение могло быть более тяжким, ведь изначально следователи полагали, что тот совершил убийство. Однако пострадавший смог выжить, сейчас он находится в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести расследование. Обвиняемому также предстоит пройти психолого-психиатрическую и судебно-медицинскую экспертизы.

5-tv.ru писал, что в Москве был задержан подозреваемый в зверском убийстве невесты в Москве.

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.24
0.09 85.96
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:06
Футболиста Смолова ограбили в Испании на 300 тысяч евро
11:01
Даже не ищите: Знаменитости без страниц в Instagram
10:55
«Цепь солидарности» с задержанными в ходе протестов вновь выстроилась в Минске
10:54
Стали известны имена наставников для очередного сезона возрастного «Голоса»
10:45
Быть в готовности ко всему: как проходит в Сирии патрулирование трасс М-4
10:43
Тест: Угадай советский фильм по последнему кадру

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
ТОП-5 знаков зодиака, которым снятся вещие сны
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...