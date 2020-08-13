Напавший с топором на лифтера в Домодедово арестован

Следователи следственного отдела по Домодедово государственного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области арестовали 64-летнего пенсионера. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.

Мужчину обвиняют в нападении, случившемся 9 августа. Ранним утром он возле подъезда своего дома в Домодедово напал с топором на выходившего лифтера. Он нанес ему несколько мощных ударов топором по голове, после чего спокойно поднялся к себе в квартиру. Причиной нападения задержанный вскоре мужчина назвал систематический шум из подсобного помещения в их доме. Там проживала жертва.

Предъявленное пенсионеру обвинение могло быть более тяжким, ведь изначально следователи полагали, что тот совершил убийство. Однако пострадавший смог выжить, сейчас он находится в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести расследование. Обвиняемому также предстоит пройти психолого-психиатрическую и судебно-медицинскую экспертизы.

5-tv.ru писал, что в Москве был задержан подозреваемый в зверском убийстве невесты в Москве.