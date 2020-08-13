Какое влияние окажет метеорный поток Персеиды на знаки зодиака?

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 23

Астролог рассказал о воздействии звездопада на людей, рожденных под тем или иным созвездием, и дал советы, на какие сферы жизни им следует обратить внимание.

Фото, видео: Globallookpress / Ole Spata; 5-tv.ru

В ночь на 13 августа жители Северного полушария Земли могли наблюдать в ночном небе самый яркий звездопад года — метеорный поток Персеиды. Астролог Олег Персидский в беседе с 5-tv.ru сообщил, как это явление отразится на представителях разных знаков зодиака.

«Поток Персеиды достаточно широкий. Первые его метеоры начали появляться на ночном небе еще 17 июля, а закончат 24 августа. Пик звездопада ожидается в ночь с 12 на 13 августа», — пояснил Персидский.

Овны

В этот период Овны станут очень эмоциональными и чувствительными, что поможет раскрыть свой потенциал. Им рекомендуется использовать «звездное вдохновение» и начать творить.

Тельцы

Звездопад положительно отразиться на Тельцах. Они смогут произвести благоприятное впечатление на давнего возлюбленного и добиться успеха в личной жизни.

Близнецы

Близнецов ждет энергетический подъем, который стоит направить на достижение давней цели, даже несбыточной мечты.

Рак

Людям, рожденным под знаком Рака, лучше провести время в кругу близких. Не стоит браться за новые дела и проекты, лучше в размеренном темпе закончить старые.

Львы

Львы в период потока Персеиды будут неотразимы как никогда. Их яркая внешность и позитивный взгляд на жизнь помогут в начинаниях.

Девы

Пик активности звездопада станет для Дев днем материализации мыслей. Нужно взять паузу и подумать, спланировать этапы достижения своих целей.

Весы

Весам улыбнется финансовая удача. Они могут смело совершать крупные покупки и делать вложения.

Скорпион

Интуиция Скорпионов станет особенно чувствительной, поэтому стоит прислушаться к себе. Внутренний голос укажет самый верный путь.

Стрельцы

Для стрельцов это время станет идеальным для примирения, налаживания отношений в рабочих и любовных отношениях.

Козероги

Энергия звездопада поможет Козерогам стать более решительными и преодолеть трудности.

Водолеи

Решение давних проблем поджидает буквально за углом, нужно лишь быть более внимательными и чувствительными.

Рыбы

Знак Рыбы будет на волне позитивной энергии, которую стоит сосредоточить на решении одной конкретной задачи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака найдут свою любовь в 2020 году.

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