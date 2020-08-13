Какое влияние окажет метеорный поток Персеиды на знаки зодиака?
Астролог рассказал о воздействии звездопада на людей, рожденных под тем или иным созвездием, и дал советы, на какие сферы жизни им следует обратить внимание.
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Фото, видео: Globallookpress / Ole Spata; 5-tv.ru
В ночь на 13 августа жители Северного полушария Земли могли наблюдать в ночном небе самый яркий звездопад года — метеорный поток Персеиды. Астролог Олег Персидский в беседе с 5-tv.ru сообщил, как это явление отразится на представителях разных знаков зодиака.
«Поток Персеиды достаточно широкий. Первые его метеоры начали появляться на ночном небе еще 17 июля, а закончат 24 августа. Пик звездопада ожидается в ночь с 12 на 13 августа», — пояснил Персидский.
Овны
В этот период Овны станут очень эмоциональными и чувствительными, что поможет раскрыть свой потенциал. Им рекомендуется использовать «звездное вдохновение» и начать творить.
Тельцы
Звездопад положительно отразиться на Тельцах. Они смогут произвести благоприятное впечатление на давнего возлюбленного и добиться успеха в личной жизни.
Близнецы
Близнецов ждет энергетический подъем, который стоит направить на достижение давней цели, даже несбыточной мечты.
Рак
Людям, рожденным под знаком Рака, лучше провести время в кругу близких. Не стоит браться за новые дела и проекты, лучше в размеренном темпе закончить старые.
Львы
Львы в период потока Персеиды будут неотразимы как никогда. Их яркая внешность и позитивный взгляд на жизнь помогут в начинаниях.
Девы
Пик активности звездопада станет для Дев днем материализации мыслей. Нужно взять паузу и подумать, спланировать этапы достижения своих целей.
Весы
Весам улыбнется финансовая удача. Они могут смело совершать крупные покупки и делать вложения.
Скорпион
Интуиция Скорпионов станет особенно чувствительной, поэтому стоит прислушаться к себе. Внутренний голос укажет самый верный путь.
Стрельцы
Для стрельцов это время станет идеальным для примирения, налаживания отношений в рабочих и любовных отношениях.
Козероги
Энергия звездопада поможет Козерогам стать более решительными и преодолеть трудности.
Водолеи
Решение давних проблем поджидает буквально за углом, нужно лишь быть более внимательными и чувствительными.
Рыбы
Знак Рыбы будет на волне позитивной энергии, которую стоит сосредоточить на решении одной конкретной задачи.
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