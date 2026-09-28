Мошенники отняли квартиру у 101-летнего ветерана, а экспертиза признала его невменяемым

Экспертиза признала невменяемым 101-летнего ветерана, который потерял квартиру

Ветерана Великой Отечественной войны Валерия Сорокина, который ранее заявил о мошенничестве с его квартирами, признали невменяемым по итогам третьей медицинской экспертизы. Племянницы 101-летнего мужчины не согласились с заключением и намерены добиться проведения нового обследования в Москве. Об этом родственницы пенсионера рассказали в беседе с «КП-Петербург».

«Медики, неожиданно для нас, заявили о его невменяемости. Мы недовольны не только этим вердиктом, но и тем, как они в последний раз грубо с ним обращались, продержали его в коридоре без стула, потом выгнали из кабинета и накричали на него, словно хотели поскорее избавиться от проблем с ним», — рассказали племянницы.

Ранее Валерий Сорокин сообщил, что знакомые семьи завладели двумя квартирами. По словам ветерана, сначала они получили жилье его супруги, которая незадолго до смерти начала терять память. Затем, как утверждает мужчина, его убедили, что собственность могут забрать мошенники, и предложили «спасти» квартиру. После этого Сорокин оформил дарственную на знакомых и остался без жилья.

История получила огласку после обращения ветерана в СМИ. После публикации глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку, а затем было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По словам племянниц Сорокина, ранее две экспертизы признали его вменяемым. Они отмечают, что врачи и сотрудники медучреждений положительно отзывались о состоянии ветерана.

«Первые две экспертизы показали, что Валерий Константинович вменяем, в ясном уме. Невропатологи и медперсонал восхищались им: „Какой вы молодец“. Но третья экспертиза все перечеркнула», — рассказали родственницы.

Они также сообщили, что следователь предлагал им подписать заявление о возможном прекращении уголовного дела, если квартиры вернут ветерану. По словам племянниц, их главная цель — восстановить права Валерия Сорокина, а не добиться наказания для подозреваемых.

Теперь родственницы планируют обратиться в Институт имени Сербского в Москве для проведения новой экспертизы. В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщили, что расследование уголовного дела продолжается. В ведомстве отметили, что говорить о результатах пока преждевременно.

Валерий Сорокин — участник Великой Отечественной войны. По данным родственников, он пережил блокаду, прошел обучение в школе снайперов и участвовал в освобождении Житомира и европейских стран.

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