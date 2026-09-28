«Хочется сразу созвониться с бывшей»: Ахмедова назвала главный ред флаг у мужчин

Юлия Ахмедова назвала плохие слова о бывшей главным ред флагом мужчины

Юмористка Юлия Ахмедова назвала негативные высказывания мужчины о бывшей девушке главным тревожным сигналом при начале отношений. По ее словам, собственный опыт уже неоднократно показывал, что подобное поведение заставляет насторожиться. Об этом Ахмедова рассказала в интервью Ляйсан Утяшевой.

Артистка призналась, что долгое время не могла выделить для себя конкретные «ред флаги». Однако один признак, по ее словам, уже неоднократно подтверждался на собственном опыте.

«Единственный серьезный Red Flag, который я поняла точно. Потому что это сбылось пять раз из пяти. Я думаю, ну, наверное, жизнь должна меня научить. Это когда парень сразу плохо рассказывает о своей бывшей. Как правило, потом хочется с бывшей созвониться», — сказала Ахмедова.

При этом многие другие особенности мужчины она не считает поводом сразу прекращать отношения. Например, юмористку не смущают храп, невысокий рост или курение. К легкому флирту с другими женщинами она также готова относиться спокойно.

Отдельно Ахмедова высказалась о ревности. По ее словам, само ее проявление ей даже нравится, однако ситуация меняется, когда поведение партнера становится чрезмерным.

«У меня были отношения, где человек был неадекватно ревнивый — это, конечно, страшно. Вот это все: не выпускать гулять, запрещать там как-то одеваться, что-то бить в стену, еще что-то — вот это все страшно», — рассказала она.

Ахмедова также призналась, что не возражала бы, если бы обеспеченный партнер предложил ей отказаться от постоянной работы. Однако полный запрет на выступления со стендапом уже стал бы для нее проблемой.

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