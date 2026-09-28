Семью не могут найти уже год.
Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева/mu30042016
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
РИА Новости: СК не исключает криминальную версию исчезновения Усольцевых
Сотрудники Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии не исключают криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых. Об этом сообщило РИА Новости.
«На данный момент следствие рассматривает несколько версий», — сказали агентству правоохранители.
В СК пояснили, что они не исключают криминал. Тем не менее в приоритете у них по-прежнему остается другая версия — несчастный случай.
Исчезновение семьи Усольцевых
История вокруг исчезновения семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины — длится уже больше года. Они пропали без вести 28 сентября, когда отправились в поход к горе Буратинка. Их автомобиль был обнаружен на окраине села Кутурчин. Однако самих пропавших на месте нахождения транспортного средства не было.
Найти Усольцевых сразу не удалось. Из-за плохой погоды спасатели были вынуждены прекратить работу. К операции они вернулись весной 2026 года. Местность, где пропала семья, обследовали не только волонтеры, но и следователи. Несмотря на усилия специалистов, найти хоть какие-то зацепки по делу до сих пор не получилось.
Ранее сын Ирины Усольцевой Даниила заявил, что не верит в гибель родных. По его мнению, семья жива. Из-за этого молодой человек отказался признавать Усольцевых умершими.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 28 сент
- «Они живы»: сын пропавших Усольцевых отказался от иска о признании их умершими
- 27 сент
- Год спустя: в деле Усольцевых появился важный нюанс
- 24 сент
- «Не надо грустить о нас»: Усольцевы выходили на связь к годовщине исчезновения?
- 24 сент
- Сидит в подвале и читает с бумажки: эксперты проверили голосовое сообщение от Усольцевой
- 24 сент
- «В тайге живут 500 человек»: могли ли пропавшие Усольцевы уйти в секту
- 24 сент
- «Мало знаю об отце»: пасынок Усольцева высказался о тайнах семьи после ее пропажи
- 24 сент
- «Он знает, где семья»: пасынка Усольцева заподозрили в причастности к исчезновению
- 19 сент
- Нашли зацепку? Названа еще одна версия исчезновения семьи Усольцевых
- 16 сент
- Почти год никаких вестей: что могли чувствовать Усольцевы после пропажи
- 16 сент
- В поисках надежды: есть ли шанс найти семью Усольцевых
83%
Нашли ошибку?