СК не исключает криминальную версию исчезновения Усольцевых

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 15 0

Семью не могут найти уже год.

Что говорят в СК насчет исчезновения Усольцевых

Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева/mu30042016

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

РИА Новости: СК не исключает криминальную версию исчезновения Усольцевых

Сотрудники Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии не исключают криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых. Об этом сообщило РИА Новости.

«На данный момент следствие рассматривает несколько версий», — сказали агентству правоохранители.

В СК пояснили, что они не исключают криминал. Тем не менее в приоритете у них по-прежнему остается другая версия — несчастный случай.

Исчезновение семьи Усольцевых

История вокруг исчезновения семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины — длится уже больше года. Они пропали без вести 28 сентября, когда отправились в поход к горе Буратинка. Их автомобиль был обнаружен на окраине села Кутурчин. Однако самих пропавших на месте нахождения транспортного средства не было.

Найти Усольцевых сразу не удалось. Из-за плохой погоды спасатели были вынуждены прекратить работу. К операции они вернулись весной 2026 года. Местность, где пропала семья, обследовали не только волонтеры, но и следователи. Несмотря на усилия специалистов, найти хоть какие-то зацепки по делу до сих пор не получилось.

Ранее сын Ирины Усольцевой Даниила заявил, что не верит в гибель родных. По его мнению, семья жива. Из-за этого молодой человек отказался признавать Усольцевых умершими.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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