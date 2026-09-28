Юлия Ахмедова рассказала о борьбе с тяжелой депрессией

Юмористка Юлия Ахмедова практически перестала спать, неделями не могла заставить себя выполнять обычные действия и в итоге решила лечь в больницу из-за депрессии. Об этом она рассказала в шоу гимнастки Ляйсан Утяшевой.

В интервью Ляйсан Утяшевой Ахмедова призналась, что проблемы с депрессивными состояниями возникали у нее и раньше. Однако особенно тяжелый период наступил примерно через пять лет после начала работы над стендапом. Одним из главных признаков ухудшения состояния стали серьезные нарушения сна.

«Я засыпала в час дня, в два дня, спала там два часа, час, меня мучили кошмары, из-за которых я не могла спать. И я не хотела жить», — рассказала она.

По словам Ахмедовой, сначала мысли о смерти постоянно присутствовали фоном. При этом она убеждала себя, что сознательно ничего с собой делать не станет. Затем к тяжелым мыслям добавилось практически полное отсутствие физических и эмоциональных сил.

«Ты просто лежишь, ты не выходишь из дома, но ты просто не встаешь, вот ты не чистишь зубы там неделями. И ты просто хочешь, чтобы это все закончилось», — призналась юмористка.

В таком состоянии Ахмедова начала читать истории других людей на специализированном форуме. По ее словам, чужой опыт неожиданно успокаивал ее, а в некоторых рассказах она узнавала собственные переживания. Именно там юмористка нашла информацию о кризисном психиатрическом отделении.

До этого она обращалась к психологу, а затем к психиатру. Врач рекомендовал ей госпитализацию, однако первоначально Ахмедова не хотела оставаться в больнице. Даже после консультации, на которой специалисты предложили ей лечь в отделение сразу, она отправилась на работу.

«Я приезжаю на работу вот так сажусь и думаю: „Ну куда?“ А они мне говорят: „Минимум месяц“. Я думаю: „Куда? Я сейчас на месяц с работы уйду“. И потом я такая сижу и думаю: „А ведь я вот сейчас умру», — вспомнила она.

По словам Ахмедовой, именно тогда она осознала, что без лечения уже не справится.

«Я вот так про себя поняла, что если я не лягу в больницу, я умру», — сказала юмористка.

После этого она сообщила на работе, что ей необходимо пройти лечение. Первый раз Ахмедова провела в больнице около двух месяцев. Именно там, по ее словам, специалисты начали подробно разбирать ее состояние и выяснили, что до тяжелой депрессии у нее был период выраженной эйфории.

Ахмедова отметила, что со временем научилась воспринимать свое состояние иначе и понимать необходимость сохранять равновесие.

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