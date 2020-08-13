«Сердце на разрыв»: Бледанс показала фанатам слезливый момент прощания с сыном

Момент расставания Эвелины Бледанс с сыном Семеном растрогал поклонников до слез. Актриса и телеведущая выложила в Instagram видео, где показала, как восьмилетний Сема провожает ее на работу. Мальчик стоит у машины и с трудом сдерживает плач.

«Пока, лапочка! Пока, любимый! Ну, зайка, не расстраивайся, скоро приеду! Мама поработает, котенок!» — успокаивает Семена мама.

Но, похоже, такое ласковое обращение расстраивает его еще больше. Малыш начинает рыдать еще до того, как автомобиль звезды выехал за ворота.

Наследник Эвелины Бледанс родился с синдромом Дауна. Актриса проводит с ним все свободное время. Восьмилетний Семен очень привязан к любимой маме. В этом поклонники в очередной убедились после просмотра слезливого видео.

«Я сама расплакалась»;

«Блин, сердце на разрыв»;

«Обрыдаешься, глядя на зайку»

«Представляю, что в этот момент происходит в душе у мамы!»

«Он зависим от такой нежной мамы в лучшем смысле слова, зависим душой, сердцем, мыслями и любовью», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс крайне возмутили слова Белоголовцева о детях с ДЦП.