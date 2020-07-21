«Я готова воевать!» — Бледанс крайне возмутили слова Белоголовцева о детях с ДЦП
Актриса не может поверить, что известный шоумен не видит радости от воспитания особенного ребенка.
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Фото, видео: Instagram @bledans, 5-tv.ru
Российскую актрису Эвелину Бледанс возмутили слова актера, режиссера и шоумена Сергея Белоголовцева о том, что воспитывать ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП) — это адский труд, который ставит крест на счастливой жизни родителей. Реакцией на это высказывание Бледанс поделилась в комментарии для 5-tv.ru.
«Я в корне с ним не согласна. Мало того, я прямо готова воевать, хотя я всегда считала его своим соратником. Как можно было такое сказать вообще?!» — возмущена Эвелина.
Она подчеркнула, что будет продолжать доказывать всем радость от воспитания особенного ребенка.
«Я счастлива! И вот эти вот слова, что „никогда жизнь не будет веселой“… Что значит, никогда жизнь не будет веселой, когда у вас в семье есть человек с безусловной любовью? Человек, который любит абсолютно всех. Человек, который не перестает улыбаться, обнимать и говорить слова любви. Как можно было вообще цитировать какие-то такие вещи?!» — недоумевает Бледанс.
Актриса подчеркнула, что «солнечные дети» (так называют мальчиков и девочек с синдромом Дауна) — это счастье. Они дарят радость и любовь. Убедиться в этом Эвелина предложила с помощью ее страницы в Instagram. Она часто публикует там видео и фото со своим сыном Семеном.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее Сергей Белоголовцев рассказал, какого воспитывать ребенка с ДЦП — у него уже взрослый сын Евгений с таким диагнозом. В интервью певице Валерии шоумен сказал, что воспитание особенных детей — это адский труд. По его словам, родители таких детей подписываются под тем, что их жизнь не будет легкой и веселой.
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