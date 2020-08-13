«Снимала и плакала»: 12-летняя дочь Барановской прыгнула в пропасть на веревке

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Валентин Черников
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Теледива выложила захватывающее видео и похвасталась бесстрашием наследницы.

Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Экстремальный момент с дочерью Юлии Барановской напугал и одновременно восхитил подписчиков теледивы в Instagram. Знаменитость выложила видео, на котором ее 12-летняя наследница Яна впервые пробует роупджампинг. Бесстрашная девочка, не колеблясь, прыгает с высоты на альпинистской веревке и несколько минут висит над пропастью. Ее мама призналась, что не решилась на такой шаг и довольствовалась лишь ролью оператора.

«Я стояла, снимала и плакала. Такая маленькая и бесстрашная. Я не смогла. А она — да, моя девочка», — с гордостью написала под видео Барановская.

Поклонники вслед за Юлией похвалили Яну за храбрость и отдали должное самой ведущей, ведь яблоко от яблони недалеко падает.

«Это ужас как страшно!»

«У меня сердце выпрыгнуло»;

«Крутая девчонка! Характер — огонь!»

«Вы позволили дочке прыгнуть, значит вы, Юля, тоже своего рода смелая дама»;

«Без такой мамы не было такой бы девочки сильной духом!» — оценили фоллловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Барановская рассказала о своем отношении к сексу с мужчинами. По ее словам, с ней редко кто «доживает» до третьего свидания. Поэтому телезвезда не оттягивает ночь любви.

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