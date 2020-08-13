«Малыш Би»: Дэвид Бэкхем скоро станет дедушкой?

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Анастасия Шадская
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Фанаты подозревают, что у старшего сына именитого футболиста Дэвида Бекхэма скоро будет ребенок.

Фото, видео: Instagram @brooklynbeckhamteam, @nicolaannepeltz

Старший сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы-бизнесвуман Виктории Бекхэм, Бруклин, только в июле объявил о своей помолвке с дочерью миллиардера Николой Пельтц. А теперь пост невесты на личной странице в сети Instagram породил волну слухов, что она беременна.

«Малыш Би», — подписала она пару романтических фото с женихом.

Instagram @nicolaannepeltz

На снимках пара расслабленно позирует перед камерой — Никола счастливо улыбается, а Бруклин нежно целует ее в щеку. Сомнения вызвала подпись, а также отметка аккаунта Виктории Бекхэм на одном из фото. Появилась версия, что Дэвид Бекхэм скоро станет дедушкой.

Подписчики Николы не смогли сойтись во мнениях, что это значит.

«Она беременна?» — неуверенно поинтересовался один из них.

«Видимо, да, судя по комментариям»;

«Поздравляю с малышом!» — написали в ответ другие.

«Может, это просто прозвище Бруклина?» — попытался быть логичным еще один подписчик.

«Мне жаль малыша, что его отцом будет Бруклин. Лентяй бросил колледж и сидит на шее родителей в 21 год», — добавил ложку дегтя в бочку меда один из пользователей сети.

Бруклин и его 25-летняя возлюбленная начали встречаться в конце прошлого года, но точной даты никто не знает. Официально они впервые вышли в свет в январе 2020 года, а уже через полгода начинающий фотограф сделал актрисе и дочери миллиардера Нельсона Пельтца предложение руки и сердца.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дэвид Бекхэм резко постарел.

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