И БелАЗ, и МАЗ: Протесты на автозаводах в Белоруссии. Что происходит?

На автозаводе БелАЗ в городе Жодино в Минской области (Белоруссия) несколько сотен сотрудников приостановили работу и вышли на несанкционированную акцию протеста, сообщают местные Telegram-каналы.

Работники, недовольные результатами президентских выборов, вышли к руководству завода с требованием устроить национальную забастовку. Они также возмущены тем, что автобусы БелАЗа выделялись сотрудникам милиции для задерживания митингующих.

Вместе с тем представители завода заявили, что на предприятии проводится «встреча с трудовым коллективом» и никакой забастовки нет.

На завод по требованию протестующих приехал и мэр Жодино Дмитрий Заболоцкий, которому передали требования митингующих — провести честные выборы, вывести ОМОН из города и предоставить результаты голосования по Жодино. В ходе общения с работниками БелАЗа Заболоцкий пообещал убрать ОМОН из города и прекратить выделять машины БелАЗа силовикам. По его словам, ОМОН может покинуть Жодино за полчаса, однако перед этим администрация города должна убедиться, что угрозы захвата госучреждений нет.

Он также пообещал выйти к протестующим вечером, чтобы, по его словам, «пообщаться с народом».

Как сообщает Sputnik Беларусь, акция завершилась около двух часов дня. Собравшиеся разошлись по цехам. Один из участников митинга рассказал, что сотрудники начали предупреждать других работников: если их требования не выполнят, вполне возможно, что производство остановится.

Похожая несанкционированная акция прошла и на другом предприятии — Минском автомобильном заводе (МАЗ), где работники требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Очевидцы выложили в Telegram-канале «Беларусь Сейчас» видео, на котором видно, что протестующие собрались около завода, хлопают и кричат: «Уходи!».

Как сообщил сотрудник МАЗа РБК, в данный момент руководство завода разговаривает с работниками. По его словам, «волнения есть, но пока ничего сверхъестественного».

Акции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа после оглашения предварительных результатов выборов президента, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Протесты перешли в открытые столкновения с силовиками. По данным МВД, один человек погиб.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные итоги выборов президента по регионам.