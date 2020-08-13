И БелАЗ, и МАЗ: Протесты на автозаводах в Белоруссии. Что происходит?
Сотрудники приостановили работу на предприятиях с требованием провести честные выборы.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, YouTube @Euroradio Live, Telegram @belarusseichas
На автозаводе БелАЗ в городе Жодино в Минской области (Белоруссия) несколько сотен сотрудников приостановили работу и вышли на несанкционированную акцию протеста, сообщают местные Telegram-каналы.
Работники, недовольные результатами президентских выборов, вышли к руководству завода с требованием устроить национальную забастовку. Они также возмущены тем, что автобусы БелАЗа выделялись сотрудникам милиции для задерживания митингующих.
Вместе с тем представители завода заявили, что на предприятии проводится «встреча с трудовым коллективом» и никакой забастовки нет.
На завод по требованию протестующих приехал и мэр Жодино Дмитрий Заболоцкий, которому передали требования митингующих — провести честные выборы, вывести ОМОН из города и предоставить результаты голосования по Жодино. В ходе общения с работниками БелАЗа Заболоцкий пообещал убрать ОМОН из города и прекратить выделять машины БелАЗа силовикам. По его словам, ОМОН может покинуть Жодино за полчаса, однако перед этим администрация города должна убедиться, что угрозы захвата госучреждений нет.
Он также пообещал выйти к протестующим вечером, чтобы, по его словам, «пообщаться с народом».
Как сообщает Sputnik Беларусь, акция завершилась около двух часов дня. Собравшиеся разошлись по цехам. Один из участников митинга рассказал, что сотрудники начали предупреждать других работников: если их требования не выполнят, вполне возможно, что производство остановится.
Похожая несанкционированная акция прошла и на другом предприятии — Минском автомобильном заводе (МАЗ), где работники требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Очевидцы выложили в Telegram-канале «Беларусь Сейчас» видео, на котором видно, что протестующие собрались около завода, хлопают и кричат: «Уходи!».
Как сообщил сотрудник МАЗа РБК, в данный момент руководство завода разговаривает с работниками. По его словам, «волнения есть, но пока ничего сверхъестественного».
Акции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа после оглашения предварительных результатов выборов президента, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Протесты перешли в открытые столкновения с силовиками. По данным МВД, один человек погиб.
Ранее 5-tv.ru писал, что ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные итоги выборов президента по регионам.
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