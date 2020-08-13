И БелАЗ, и МАЗ: Протесты на автозаводах в Белоруссии. Что происходит?

|
Молодцова Анна
68

Сотрудники приостановили работу на предприятиях с требованием провести честные выборы.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, YouTube @Euroradio Live, Telegram @belarusseichas

На автозаводе БелАЗ в городе Жодино в Минской области (Белоруссия) несколько сотен сотрудников приостановили работу и вышли на несанкционированную акцию протеста, сообщают местные Telegram-каналы.

Работники, недовольные результатами президентских выборов, вышли к руководству завода с требованием устроить национальную забастовку. Они также возмущены тем, что автобусы БелАЗа выделялись сотрудникам милиции для задерживания митингующих.

Вместе с тем представители завода заявили, что на предприятии проводится «встреча с трудовым коллективом» и никакой забастовки нет.

На завод по требованию протестующих приехал и мэр Жодино Дмитрий Заболоцкий, которому передали требования митингующих — провести честные выборы, вывести ОМОН из города и предоставить результаты голосования по Жодино. В ходе общения с работниками БелАЗа Заболоцкий пообещал убрать ОМОН из города и прекратить выделять машины БелАЗа силовикам. По его словам, ОМОН может покинуть Жодино за полчаса, однако перед этим администрация города должна убедиться, что угрозы захвата госучреждений нет.

Он также пообещал выйти к протестующим вечером, чтобы, по его словам, «пообщаться с народом».

Как сообщает Sputnik Беларусь, акция завершилась около двух часов дня. Собравшиеся разошлись по цехам. Один из участников митинга рассказал, что сотрудники начали предупреждать других работников: если их требования не выполнят, вполне возможно, что производство остановится.

Похожая несанкционированная акция прошла и на другом предприятии — Минском автомобильном заводе (МАЗ), где работники требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Очевидцы выложили в Telegram-канале «Беларусь Сейчас» видео, на котором видно, что протестующие собрались около завода, хлопают и кричат: «Уходи!».

Как сообщил сотрудник МАЗа РБК, в данный момент руководство завода разговаривает с работниками. По его словам, «волнения есть, но пока ничего сверхъестественного».

Акции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа после оглашения предварительных результатов выборов президента, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Протесты перешли в открытые столкновения с силовиками. По данным МВД, один человек погиб.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные итоги выборов президента по регионам.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
73.61
0.37 87.04
1.08
Дата рождения — главное? HR-специалисты оценили важность знака зодиака пр...

Последние новости

17:19
Сотрудники Росгвардии персональным парадом поздравили 100-летнего ветерана
17:12
Ювелирная работа: под Калининградом разминируют напичканную бомбами баржу
17:04
Экологическая катастрофа? На Кубани погибли тысячи мальков осетровых рыб — видео
17:04
«Веселого в этом мало»: Кокорин не примет участия в ближайших матчах «Спартака»
16:57
«Не от хорошей жизни»: глава Муз-ТВ Арман Давлетяров о перепалках звезд
16:56
Видео: Мишустину запретили войти в кабинет МРТ на Чукотке

Сейчас читают

«Злая утка!»: актер театра Ленком отреагировал на слухи об алкоголизме Захаровой
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок