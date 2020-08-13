ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные итоги выборов президента по регионам

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Светлана Шевченко
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За основную соперницу действующего президента республики Светлану Тихановскую, например, в Минске проголосовали почти 15% избирателей.

ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные итоги выборов президента по регионам

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуссии опубликовала предварительные итоги выборов президента республики по регионам.

Наибольший процент проголосовавших основная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская набрала в столице — 14, 92%. За действующего главу государства отдали свои голоса 64,49% избирателей.

Согласно данным таблицы, действующий президент во всех областях победил с существенным перевесом — Минская область — 79,23%, Брестская — 81,78%, Витебская — 83,64%, Гомельская — 85,38%, Гродненская — 78,72%, Могилевская — 88,06%.

Тихановскую в Минской области поддержали 11,81% избирателей, в Брестской — 10,33%, Витебской — 9,18%, Гомельской — 5,98%, Гродненской — 13,81%, Могилевской — 4,73%.

Остальные кандидаты набрали менее двух процентов.

 

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