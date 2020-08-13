ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные итоги выборов президента по регионам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуссии опубликовала предварительные итоги выборов президента республики по регионам.

Наибольший процент проголосовавших основная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская набрала в столице — 14, 92%. За действующего главу государства отдали свои голоса 64,49% избирателей.

Согласно данным таблицы, действующий президент во всех областях победил с существенным перевесом — Минская область — 79,23%, Брестская — 81,78%, Витебская — 83,64%, Гомельская — 85,38%, Гродненская — 78,72%, Могилевская — 88,06%.

Тихановскую в Минской области поддержали 11,81% избирателей, в Брестской — 10,33%, Витебской — 9,18%, Гомельской — 5,98%, Гродненской — 13,81%, Могилевской — 4,73%.

Остальные кандидаты набрали менее двух процентов.