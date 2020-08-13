Тарифы на отопление в новостройках могут вырасти на треть
Эксперты отмечают, что строителям в будущем придется экономить на утеплителях, что приведет к росту стоимости.
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Фото, видео: Globallookpress // Zamir Usmanov; 5-tv.ru
Тарифы на отопление в новостройках могут вырасти на треть. Согласно постановлению Минстроя об энергетической эффективности зданий стоимость строительства домов уже в ближайшие годы должна быть сокращена в среднем на десять процентов.
По мнению экспертов, экономить строителям придется на материалах. А они хуже сохраняют тепло в квартирах. И в итоге, расходы жильцов на обогрев вырастут на 30 процентов.
Против этого выступает Минэнерго. В ведомстве считают, что новые правила будут противоречить плану, который разработали в Министерстве экономического развития. Он нацелен на то, чтобы повысить энергоэффективность новостроек, а не снижать ее.
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