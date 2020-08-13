Тарифы на отопление в новостройках могут вырасти на треть

Эфирная новость 34

Эксперты отмечают, что строителям в будущем придется экономить на утеплителях, что приведет к росту стоимости.

Фото, видео: Globallookpress // Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Тарифы на отопление в новостройках могут вырасти на треть. Согласно постановлению Минстроя об энергетической эффективности зданий стоимость строительства домов уже в ближайшие годы должна быть сокращена в среднем на десять процентов.

По мнению экспертов, экономить строителям придется на материалах. А они хуже сохраняют тепло в квартирах. И в итоге, расходы жильцов на обогрев вырастут на 30 процентов.

Против этого выступает Минэнерго. В ведомстве считают, что новые правила будут противоречить плану, который разработали в Министерстве экономического развития. Он нацелен на то, чтобы повысить энергоэффективность новостроек, а не снижать ее.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
73.61
0.37 87.04
1.08
Дата рождения — главное? HR-специалисты оценили важность знака зодиака пр...

Последние новости

20:22
«Нездоровый на голову был»: соседи о муже расчлененной москвички
20:13
В каких случаях лень может являться признаком серьезной болезни?
20:04
Московский педофил шесть лет истязал и развращал троих своих детей
19:56
Собянин запретил линейки в московских школах 1 сентября
19:47
Любовь не туризм: влюбленные всего мира пытаются преодолеть закрытые границы
19:38
«Ревность не доказывает убийства», или Почему один адвокат защищает Соколова и Кохал

Сейчас читают

«Для зоопарка гожусь»: Сын Сафронова оценил свои шансы сойти по весу за льва
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок