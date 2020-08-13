Собянин прокомментировал возвращение ограничений в Москве с 15 сентября
Мэр Москвы рассказал, будут ли работать театры и кино в новом сезоне.
Фото: Globallookpress / PPI
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «слухами» введение новых ограничений в столице из-за коронавируса с 15 сентября.
«По поводу 15 сентября: эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».
Таким образом он прокомментировал появившуюся информацию о том, что якобы в новом сезоне театры и кино будут закрыты из-за возвращения противовирусных ограничений.
Вместе с тем он подчеркнул, что в ближайшие месяцы москвичам придется продолжить носить маски и соблюдать меры предосторожности. Как ранее заявлял Собянин, запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится до конца августа.
Ранее 5-tv.ru писал, что власти Москвы определились с графиком переселения по программе реновации.
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