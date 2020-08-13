Собянин запретил линейки в московских школах 1 сентября

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Андрей Чапыгин
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Мэр столицы рассказал о вводимых в связи с коронавирусом ограничениях в общеобразовательных учреждениях.

Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru

Глава Москвы Сергей Собянин объявил, что 1 сентября в столичных школах не будут проводиться линейки. Об этом и других нововведениях он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам чиновника, в общеобразовательных учреждениях в новом учебном году будет введено несколько ограничительных мер для профилактики коронавируса. Так, будет проводиться усиленная дезинфекция, а при входе всем будут изменять температуру. Работа столовых тоже подвергнется изменениям. Массовые мероприятия отменены.

Помимо этого, изменения коснутся и самой организации учебного процесса в классах.

«Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой класс только по мере необходимости, если есть какие-то там специальные занятия, кабинет химии, физики. А так занятия должны происходить в одном месте, чтобы меньше было пересечения детей», — отметил глава города.

Однако маски детей не будут заставлять носить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зарплаты классных руководителей вырастут с первого сентября.

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