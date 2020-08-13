«Нездоровый на голову был»: соседи о муже расчлененной москвички

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Виктория Андреева
Эксклюзив 20

Тело женщины без головы и конечностей нашли в квартире столичной многоэтажки.

Фото, видео: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru

В четверг, 13 августа, в одной из квартир на юге Москвы полиция обнаружила останки женщины, расфасованные по пакетам. Давая показания, ее супруг признался, что учинил кровавую расправу.

Как выяснилось, сделал он это еще несколько дней назад: сначала набросился с ножом, а затем — искромсал на части. Все это время в квартире находился малолетний ребенок.

В беседе с 5-tv.ru один из соседей супругов признался, что именно тогда под покровом ночи услышал странные звуки. Но подумать, какие ужасы творятся этажом выше, конечно же, не мог.

«Ночью я проснулся, в три часа, и стучали там молоточком. Думаю, кто же может там работать ночью? Это было дней десять назад. Потом я лег — опять стучат. Негромко. Так: тюк-тюк-тюк. А потом, под утро так: дззз-дззз-дззз. Или дрель там, или циркулярка. Часов в пять-шесть утра», — вспомнил Юрий.

А также добавил, что в подъезде на протяжение некоторого времени стоял сильный трупный запах.

Другой сосед сообщил, что в печально известной квартире изначально проживали два брата: Алексей и Михаил. Вскоре первый женился и съехал, второй же остался с супругой и маленьким сыном.

«Неблагополучная семья была. Бухали постоянно. Его (подозреваемого — Прим.ред.) в детстве электричка сбила, он инвалид. Рука не действует, еще что-то. Но и так. Да, нездоровый он был на голову. [Последний раз видел] дня два назад», — сообщил мужчина.

5-tv.ru

По факту жестокой расправы возбужденного уголовное дело. Правоохранители проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ организовал проверку по факту гибели пяти пациентов частной клиники.

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