СК проверит информацию о гибели пяти пациентов в частной клинике в Москве
Ведомство уже организовало доследственную проверку, а Росздравнадзор опечатал отделение реанимации.
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Фото, видео: ТАСС / Андрей Махонин; СК РФ
Следственный комитет РФ по Москве проверит информацию, опубликованную в СМИ, о гибели пяти пациентов в частной клинике на западе столицы. Как сообщила 5-tv.ru старший помощник руководителя ведомства Юлия Иванова, родственники погибших уверены, что имеет место факт оказания некачественных услуг.
«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала представитель ведомства.
Тем временем Росздравнадзор уже выявил некоторые нарушения в работе отделения реанимации частного медучреждения. Специалисты опечатали помещения и наложили временный запрет на оказание соответствующей помощи населению. Материалы проверки буду направлены в московский СК.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что санитарку московской больницы обвинили в избиении и попытке задушить пациентку.
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