СК проверит информацию о гибели пяти пациентов в частной клинике в Москве

Следственный комитет РФ по Москве проверит информацию, опубликованную в СМИ, о гибели пяти пациентов в частной клинике на западе столицы. Как сообщила 5-tv.ru старший помощник руководителя ведомства Юлия Иванова, родственники погибших уверены, что имеет место факт оказания некачественных услуг.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала представитель ведомства.

Тем временем Росздравнадзор уже выявил некоторые нарушения в работе отделения реанимации частного медучреждения. Специалисты опечатали помещения и наложили временный запрет на оказание соответствующей помощи населению. Материалы проверки буду направлены в московский СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что санитарку московской больницы обвинили в избиении и попытке задушить пациентку.