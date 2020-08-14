Как россияне оценивают ситуацию в Белоруссии — соцопрос

Эфирная новость 73

Большинство уверено в том, что происходящее в братской республике обязательно в какой-то степени касается и нашей страны.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS; 5-tv.ru

За ситуацией в Белоруссии следят три четверти россиян. Каждый пятый — с пристальным вниманием. Об этом говорят данные соцопросов. Большинство уверено — события в союзном государстве так или иначе касаются и нашей страны.

Свыше половины россиян считают, что озвученные результаты президентских выборов в Белоруссии соответствуют реальному волеизъявлению граждан. Хотя 29 процентов не исключают, что на участках были допущены «подтасовки» — но на итоги они, скорее всего, не повлияли.

Протесты будут подавлены, и Александр Лукашенко останется президентом. Такой прогноз дали почти 60 процентов наших соотечественников. В то, что белорусский лидер потеряет власть, верят всего шесть процентов опрошенных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне не стихающих пятый день массовых протестов глава Белоруссии Александр Лукашенко готовит обращение к народу.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
73.61
0.37 87.04
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:43
Видео: Миниатюрный торнадо в Якутске умилил пользователей сети
11:35
Год посадки A321 в кукурузном поле: Реконструкция ЧП в виртуальной реальности
11:31
«Врывается в TikTok»: Шубская показала, как танцует наследник Овечкина
11:11
Судмедэксперты: рэпера Энди Картрайта перед расчленением могли отравить
10:59
Пьяный водитель «Жигулей» протаранил группу детей в Крыму
10:50
66-летняя Любовь Успенская снова «стала мамой», но ее быстро разоблачили

Сейчас читают

Вся правда о госпитализации Михаила Ефремова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок