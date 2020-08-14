За ситуацией в Белоруссии следят три четверти россиян. Каждый пятый — с пристальным вниманием. Об этом говорят данные соцопросов. Большинство уверено — события в союзном государстве так или иначе касаются и нашей страны.

Свыше половины россиян считают, что озвученные результаты президентских выборов в Белоруссии соответствуют реальному волеизъявлению граждан. Хотя 29 процентов не исключают, что на участках были допущены «подтасовки» — но на итоги они, скорее всего, не повлияли.

Протесты будут подавлены, и Александр Лукашенко останется президентом. Такой прогноз дали почти 60 процентов наших соотечественников. В то, что белорусский лидер потеряет власть, верят всего шесть процентов опрошенных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне не стихающих пятый день массовых протестов глава Белоруссии Александр Лукашенко готовит обращение к народу.