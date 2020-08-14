Как россияне оценивают ситуацию в Белоруссии — соцопрос
Большинство уверено в том, что происходящее в братской республике обязательно в какой-то степени касается и нашей страны.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS; 5-tv.ru
За ситуацией в Белоруссии следят три четверти россиян. Каждый пятый — с пристальным вниманием. Об этом говорят данные соцопросов. Большинство уверено — события в союзном государстве так или иначе касаются и нашей страны.
Свыше половины россиян считают, что озвученные результаты президентских выборов в Белоруссии соответствуют реальному волеизъявлению граждан. Хотя 29 процентов не исключают, что на участках были допущены «подтасовки» — но на итоги они, скорее всего, не повлияли.
Протесты будут подавлены, и Александр Лукашенко останется президентом. Такой прогноз дали почти 60 процентов наших соотечественников. В то, что белорусский лидер потеряет власть, верят всего шесть процентов опрошенных.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне не стихающих пятый день массовых протестов глава Белоруссии Александр Лукашенко готовит обращение к народу.
Читайте также
59%
0.37 87.04
1.08
Нашли ошибку?