Ученые подсчитали, как много людей умерло из-за фейков про коронавирус
Оказалось, дезинформация не менее опасна, чем сам вирус.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Igor Petyx / Ipa, 5-tv.ru
Международная группа исследований подсчитала, как много людей в мире умерли из-за дезинформации о коронавирусе. Результаты исследования опубликованы в The American journal of tropical medicine and hygiene.
Всему виной ложная информация, которая распространялась и в СМИ, и по другим каналам. Например, миф о том, что алкоголь может помочь защититься от коронавируса стал причиной гибели 800 человек. Также 5867 попали в больницы, а 60 полностью ослепли, потому что принимали метанол в качестве лекарства от вируса.
Помимо этого, двое жителей Катара скончались, потому что выпили дезинфицирующее средство. В Индии 12 человек попали в больницу, так как выпили алкоголь из токсичных семян дурмана. Среди них было пятеро детей.
Самое большое количество смертей из-за фейковых новостей зарегистрировано в Иране.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вакцина от коронавируса несовместима с алкоголем.
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