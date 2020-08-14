Ученые подсчитали, как много людей умерло из-за фейков про коронавирус

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Андрей Чапыгин
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Оказалось, дезинформация не менее опасна, чем сам вирус.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Igor Petyx / Ipa, 5-tv.ru

Международная группа исследований подсчитала, как много людей в мире умерли из-за дезинформации о коронавирусе. Результаты исследования опубликованы в The American journal of tropical medicine and hygiene.

Всему виной ложная информация, которая распространялась и в СМИ, и по другим каналам. Например, миф о том, что алкоголь может помочь защититься от коронавируса стал причиной гибели 800 человек. Также 5867 попали в больницы, а 60 полностью ослепли, потому что принимали метанол в качестве лекарства от вируса.

Помимо этого, двое жителей Катара скончались, потому что выпили дезинфицирующее средство. В Индии 12 человек попали в больницу, так как выпили алкоголь из токсичных семян дурмана. Среди них было пятеро детей.

Самое большое количество смертей из-за фейковых новостей зарегистрировано в Иране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вакцина от коронавируса несовместима с алкоголем.

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