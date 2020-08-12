Нарколог заявил о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации

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Василий Заика
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По словам Евгения Брюна, с горячительными напитками несовместимы любые виды препаратов.

Нарколог заявил о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации

Фото: www.globallookpress.com /Bodo Schieren

Тема:
Эпидемия коронавируса

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в интервью РИА Новости заявил о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации. По его словам, спиртные напитки оказывают негативное влияние на организм и ослабляют действие препаратов.

«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса — Прим.ред.), не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», — сказал Евгений Брюн.

Минздрав РФ 11 августа зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики коронавируса. Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Лекарственное средство станет доступно для граждан с 1 января 2021 года. Вакцина получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного аппарата в космос в 1957 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда россияне смогут сделать прививку от коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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