Нарколог заявил о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации
По словам Евгения Брюна, с горячительными напитками несовместимы любые виды препаратов.
Фото: www.globallookpress.com /Bodo Schieren
Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в интервью РИА Новости заявил о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации. По его словам, спиртные напитки оказывают негативное влияние на организм и ослабляют действие препаратов.
«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса — Прим.ред.), не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», — сказал Евгений Брюн.
Минздрав РФ 11 августа зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики коронавируса. Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Лекарственное средство станет доступно для граждан с 1 января 2021 года. Вакцина получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного аппарата в космос в 1957 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда россияне смогут сделать прививку от коронавируса.
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