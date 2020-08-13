Легковой автомобиль с семьей обстреляли в Ингушетии
По предварительным данным, один человек погиб. Еще несколько — госпитализированы.
Фото: www.globallookpress.com
Неизвестные обстреляли автомобиль в Назрановском районе Ингушетии. В машине ехала семья. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина — Ауштов Адам — погиб в результате инцидента. Его жена и мать госпитализированы. Последняя, предварительно находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Обстоятельства и причины инцидента выясняются. Информация уточняется.
Читайте также
+16° 764 мм рт. ст.
59%
59%
73.61
0.37 87.04
1.08
0.37 87.04
1.08
Нашли ошибку?