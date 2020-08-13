Легковой автомобиль с семьей обстреляли в Ингушетии

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 22

По предварительным данным, один человек погиб. Еще несколько — госпитализированы.

Легковой автомобиль с семьей обстреляли в Ингушетии

Фото: www.globallookpress.com

Неизвестные обстреляли автомобиль в Назрановском районе Ингушетии. В машине ехала семья. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина — Ауштов Адам — погиб в результате инцидента. Его жена и мать госпитализированы. Последняя, предварительно находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются. Информация уточняется.

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Легковой автомобиль с семьей обстреляли в Ингушетии

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