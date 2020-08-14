Новая угроза: Оружие США сможет поражать землетрясениями

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Андрей Чапыгин
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Военный эксперт Константин Сивков считает, что Америка в силах представить вооружение, способное создавать климатические изменения.

Новая угроза: Оружие США сможет поражать землетрясениями

Фото: www.globallookpress.com © Jimmy Nelson

Американская система HAARP является потенциальным климатическим оружием. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в материале газеты «Военно-промышленный курьер».

По его словам, этот научно-исследовательский проект, который американцы разрабатывают с 1997 года, фактически может использоваться как специальный вид оружия. Дело в том, что HAARP провоцирует изменения в ионосфере, что оказывает непосредственное воздействие на процессы погодообразования. Сивков уверен, такая технология может стать основой для новейших разработок.

«Возможно появление оружия, способного обрушивать на противника настоящие погодные катаклизмы и даже поражать его землетрясениями», — делится своими опасениями эксперт.

 Сивков пришел к выводу, что необходимо обогнать конкурентов в подобных разработках, а также создать «мостик» между фундаментальной наукой и конкретными достижениями, чтобы иметь возможность внедрять инновации «высокой» науки.

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