Глава МВД Белоруссии не считает протесты революцией

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Светлана Александрова
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По словам Юрия Караева, массовые выступления не улучшат, а только ухудшат ситуацию в стране.

Фото, видео: EPA / TATYANA ZENKOVICH, T.me @HouseOfCardsEurope

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев не считает продолжающиеся в стране после президентских выборов протесты революцией. Но, по его мнению, они никак не улучшат, а только ухудшат ситуацию в республике. Об этом Караев заявил в эфире белорусского телеканала ОНТ.

«Любая революция, любой хаос, слава богу, что до революции у нас еще не дошло, порождает такой упадок жизни населения, прекращается работа экономики», - приводит слова главы МВД Белоруссии агентство REGNUM.

По словам Караева, белорусы всегда гордились спокойствием и безопасностью в стране, а соседние страны, даже экономически более развитые завидовали. Но теперь ради «эфемерных» и «непонятных» целей это спокойствие хотят уничтожить.

«Что мы хотим улучшить? Мы же ухудшим все, чем мы гордились», — заявил министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне не стихающих пятый день массовых протестов глава Белоруссии Александр Лукашенко готовит обращение к народу.

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