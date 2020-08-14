Глава МВД Белоруссии не считает протесты революцией
По словам Юрия Караева, массовые выступления не улучшат, а только ухудшат ситуацию в стране.
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Фото, видео: EPA / TATYANA ZENKOVICH, T.me @HouseOfCardsEurope
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев не считает продолжающиеся в стране после президентских выборов протесты революцией. Но, по его мнению, они никак не улучшат, а только ухудшат ситуацию в республике. Об этом Караев заявил в эфире белорусского телеканала ОНТ.
«Любая революция, любой хаос, слава богу, что до революции у нас еще не дошло, порождает такой упадок жизни населения, прекращается работа экономики», - приводит слова главы МВД Белоруссии агентство REGNUM.
По словам Караева, белорусы всегда гордились спокойствием и безопасностью в стране, а соседние страны, даже экономически более развитые завидовали. Но теперь ради «эфемерных» и «непонятных» целей это спокойствие хотят уничтожить.
«Что мы хотим улучшить? Мы же ухудшим все, чем мы гордились», — заявил министр.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне не стихающих пятый день массовых протестов глава Белоруссии Александр Лукашенко готовит обращение к народу.
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