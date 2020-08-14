Владимир Путин высоко оценил показатели деятельности «Интер РАО»

О работе энергокомплекса страны во время пандемии Владимиру Путину рассказал Борис Ковальчук — глава компании «Интер РАО», единственной в России, которая занимается импортом и экспортом электричества.

География поставок огромна — от Китая до Финляндии. А благодаря российским станциям, представленным почти в каждом регионе, мы платим за электричество в шесть раз меньше, чем европейцы.

При штате более 50 тысячи человек в сложные экономические времена компания не только сумела сохранить все рабочие места, но и реализовала новые амбициозные проекты. Корреспондент Алексей Лазуренко рассказал подробнее.

«Энергия без границ» — слоган компании «Интер РАО» лучше всего определяет ее географию. Мировой производитель и продавец электроэнергии, лидер российской экономики.

«Интер РАО ЕЭС» у нас стала одной из крупнейших компаний в стране, четвертое место вы занимаете в России по выработке электроэнергии, четвертое место по выработке тепловой энергии, инжинирингом занимаетесь очень активно. С 2018 года по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше шести гигаватт мощности, это очень хорошие показатели. Выручка, по-моему, за прошлый год 900 с лишним миллиардов рублей составила», — отметил президент РФ Владимир Путин

«Более триллиона», — уточнил Ковальчук.

По сути, «Интер РАО» — единственная компания, которая поставляет российскую электроэнергию за рубеж. В сфере интересов — сразу 15 стран. От прибалтийских и южных соседей, до Монголии и Китая. Наши специалисты строили тепловую электростанцию в Эквадоре, поставляли оборудование на Кубу, работали в Венесуэле и Бангладеш.

«С точки зрения развития технологий, у нас есть два проекта: совместно с „Роснано“ и „Ростехом“, мы реализуем проект доработки отечественной турбины. ГТД-110 и второй проект — это наше совместное предприятие», — рассказал гендиректор «Интер РАО» Ковальчук.

«Какой мощностью?», — поинтересовался Путин.

«110 мегаватт. Мы ее дорабатываем, тестируем на нашем стенде. Там неплохие результаты, она три тысячи часов уже накрутила», — поделился успехами Ковальчук.

«Нам нужны турбины такой мощности», — констатировал российский лидер.

«Владимир Владимирович, мы работаем. И второй проект — это наше совместное предприятие с General Electric, находящееся в Ярославской области. С него турбины шли в Калининградскую область. Реализуем проект по полной локализации турбин мощностью 77 и 190 мегаватт», — сообщил генеральный директор «Интер РАО».

Вместе с размахом географии росла и цена «Интер РАО». Еще шесть лет назад ее капитализация составляла 74 миллиарда рублей. Сегодня компания стоит более 600 миллиардов. Рост почти в девять раз — показатель успешного развития. В первую очередь — внутри родной страны.

«За эти десять лет мы проинвестировали в российскую генерацию 539 миллиардов рублей. Как Вы правильно сказали, мы ввели большое количество мощностей. Еесли быть точным, 7300 мегаватт мощностей было построено в Российской Федерации. В результате удельный расход топлива на выработку киловатт-часа снизился до 295 грамм. Это лучший показатель среди всех теплогенерирующих компаний России. Также в рамках одобренной Вами программы модернизации в 2018 году мы взяли еще дополнительное обязательство на 6700 мегаватт, что составило порядка 40% от всего российского отбора», — рассказал Борис Ковальчук.

«По моим данным, с 2018 года по данный момент 6,1 гигаватта было введено, да?» — поинтересовался Путин.

«Мы еще учитываем Ваше поручение по Калининградской области, поэтому мы плюсуем их, поскольку мы занимались этим проектом», — отметил гендиректор «Интер РАО».

Калининград — это сразу два проекта. В прошлом году компания завершила строительство Прегольской теплостанции — крупнейшей среди подобных в российском эксклаве. Ее мощность — 455 мегаватт. Еще одну ТЭС — Приморскую — сдадут к концу этого года. Это 195 мегаватт в энергосистему страны дополнительно. «Интер РАО» — целая армия профессионалов. Даже в эпоху пандемии каждый ее боец остался на своем посту. А руководство сохранило не только зарплаты и премии. А еще на 100 миллионов рублей поддержала волонтеров, оказывающих помощь в борьбе с COVID-19.

«Производительность труда у Вас как по группе смотрится?» — поинтересовался российский президент.

«У нас производительность труда выросла где-то в четыре раза за последние десять лет», — сообщил Ковальчук.

«А зарплата?» — спросил глава РФ,

«Средняя зарплата у нас составляет порядка 80 тысяч рублей — 78,5. Сейчас у нас идет небольшое снижение производительности труда, потому что, во-первых, понятно, последствия пандемии. А второе — мы начинаем больше инвестировать в развитие, поэтому набираем людей в цифровые проекты, в проекты обслуживания. Они еще пока не дали своих доходов», — объяснил Ковальчук.

«Но, судя по тому, что Вы сказали, производительность труда растет несколько быстрее, чем заработная плата», — подытожил Путин.

«Да», — согласился глава «Интер РАО».

«И это хорошо», — признал российский лидер.

При этом, сохраняя цену мегаватта на очень достойном уровне, сегодня россиянин платит за него 57 долларов. И это в шесть раз дешевле, чем в той же Германии. В Евросоюзе в среднем мегаватт обходится в 169 долларов. В выигрышном положении российский малый и средний бизнес. У нас предприниматель увидит в платежках 76 долларов за мегаватт. И это, как минимум, в два раза дешевле того, что платит европейский бизнес.

«Поэтому на сегодняшний день, исходя из этого анализа и анализа, который мы делали, для подавляющего большинства производств цена электроэнергии не является препятствием для их развития», — подчеркнул Ковальчук.

«Наоборот, это конкурентное преимущество», — отметил Путин.

«Да, так и есть. Владимир Владимирович, группа находится в стабильном экономическом положении, обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами и готова к выполнению любых задач в электроэнергетической и цифровой сферах», — сообщил гендиректор «Интер РАО».

Компания уже построила целый ряд современных центров управления в российских регионах и собирается создать аналог мировой системы автоматизации производства на отечественной платформе. Будущее за IT. И в «Интер РАО» это очень хорошо понимают.