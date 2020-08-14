Видео: Освобожденных в Минске участников протестов встречали аплодисментами

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Светлана Александрова
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МВД Белоруссии обещает до утра отпустить всех задержанных.

Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, Соцсети

В Минске начали отпускать из СИЗО задержанных во время протестов граждан. У изолятора на улице Окрестина толпа народа встречала выходящих аплодисментами и объятиями. Видео опубликовал белорусский Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем».

В свою очередь Telegram-канал «Sputnik Беларусь» сообщает, что замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков, лично приехавший на Окрестина, пообещал, что все задержанные ранее в ходе протестов выйдут на свободу до шести часов утра.

Массовые протесты в разных городах Белоруссии начались вечером 9 августа, после того как было объявлено о победе на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором освобожденная из СИЗО плачущая девушка рассказывает о зверствах сотрудников ОМОН, которые, по ее словам, били задержанных и угрожали смертью. Участница акций протеста пожаловалась, что с нее снимали штаны и обещали «пустить по кругу».

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