Видео: Освобожденных в Минске участников протестов встречали аплодисментами
МВД Белоруссии обещает до утра отпустить всех задержанных.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, Соцсети
В Минске начали отпускать из СИЗО задержанных во время протестов граждан. У изолятора на улице Окрестина толпа народа встречала выходящих аплодисментами и объятиями. Видео опубликовал белорусский Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем».
В свою очередь Telegram-канал «Sputnik Беларусь» сообщает, что замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков, лично приехавший на Окрестина, пообещал, что все задержанные ранее в ходе протестов выйдут на свободу до шести часов утра.
Массовые протесты в разных городах Белоруссии начались вечером 9 августа, после того как было объявлено о победе на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором освобожденная из СИЗО плачущая девушка рассказывает о зверствах сотрудников ОМОН, которые, по ее словам, били задержанных и угрожали смертью. Участница акций протеста пожаловалась, что с нее снимали штаны и обещали «пустить по кругу».
Читайте также
76%
0.37 87.04
1.08
Нашли ошибку?