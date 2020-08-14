«Угрожали смертью, снимали штаны»: Девушка пожаловалась на зверства ОМОН в Минске

|
Карина Бернтгольц
65

Одна из освобожденных участниц акций протестов в Белоруссии со слезами на глазах рассказала об издевательствах правоохранительных органов.

Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, Соцсети

Одна из участниц акций протестов в Белоруссии, освобожденная из СИЗО, пожаловалась на зверства ОМОНа. Со слезами на глазах она рассказала о том, какой беспредел себе позволили учинить сотрудники правоохранительных органов. По ее словам, правоохранители били демонстрантов дубинками, снимали с них штаны и даже угрожали смертью.

«Мы стояли к стене, руки назад, чтоб могли к земле — как собаки. <…> В РУВД били ОМОНовцы в бусе, десять штук, дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня, сказали по кругу пустят. <…> Ко мне относились, как к животному, десять лет обещали», — пожаловалась девушка.

Акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. Чтобы усмирить протестующих, силовики применяют слезоточивый газ и резиновые пули.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России обеспокоены ситуацией в Белоруссии и призывают к сдержанности

Читайте также

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
73.61
0.37 87.04
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:59
Вместо пляжного отдыха раскопки: Все больше россиян заменяют отпуск волонтерством
3:40
Видео: Освобожденных в Минске участников протестов встречали аплодисментами
3:20
Кудрявцева показала, как ее двухлетняя дочь развлекается в Турции — видео
3:04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
2:56
Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя провела жаркую фотосессию в бикини на яхте
2:43
«Угрожали смертью, снимали штаны»: Девушка пожаловалась на зверства ОМОН в Минске

Сейчас читают

Медовый спас: чего опасаться 14 августа и что делать, если приснился кошмар?
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок