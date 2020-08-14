«Угрожали смертью, снимали штаны»: Девушка пожаловалась на зверства ОМОН в Минске
Одна из освобожденных участниц акций протестов в Белоруссии со слезами на глазах рассказала об издевательствах правоохранительных органов.
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Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, Соцсети
Одна из участниц акций протестов в Белоруссии, освобожденная из СИЗО, пожаловалась на зверства ОМОНа. Со слезами на глазах она рассказала о том, какой беспредел себе позволили учинить сотрудники правоохранительных органов. По ее словам, правоохранители били демонстрантов дубинками, снимали с них штаны и даже угрожали смертью.
«Мы стояли к стене, руки назад, чтоб могли к земле — как собаки. <…> В РУВД били ОМОНовцы в бусе, десять штук, дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня, сказали по кругу пустят. <…> Ко мне относились, как к животному, десять лет обещали», — пожаловалась девушка.
Акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. Чтобы усмирить протестующих, силовики применяют слезоточивый газ и резиновые пули.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России обеспокоены ситуацией в Белоруссии и призывают к сдержанности
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