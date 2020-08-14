Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Участников протестных акций начали выпускать из следственного изолятора.
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Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, 5-tv.ru
Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе протестов в Белоруссии. К этой минуте уже отпущено более тысячи человек.
А министр внутренних дел страны Юрий Караев извинился за травмы случайных людей на манифестациях. В эфире белорусского телевидения он заявил, что берет ответственность на себя. Мэр города Жодино пришел на встречу с жителями, чтобы выслушать их требования.
Белорусские протесты становятся все более мирными: в четверг по Минску прошла демонстрация людей в белом, теперь у них в руках цветы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минске начали отпускать из СИЗО задержанных во время протестов граждан. У изолятора на улице Окрестина толпа народа встречала выходящих аплодисментами и объятиями.
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