«Такими черными мы еще никогда не были»: Самойлова показала загоревших детей

|
Светлана Александрова
17

Вся семья рэпера Джигана отдыхает на море в Турции.

Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова отдыхает с мужем, рэпером Джиганом и четырьмя детьми в Турции и ежедневно делится с подписчиками в Instagram фотографиями и видео курортной жизни. Девочки — Ариела, Лея и Майя — так поджарились на солнце, что мама забеспокоилась, смоется ли вообще когда-нибудь такой загар.

«Сегодня просто невыносимая жара. И кажется, такими черными мы еще никогда не были», — написала Оксана, выложив сеть снимок, три дочери и шестимесячный сын расположились в одном шезлонге.

Instagram @samoylovaoxana

Фанаты звездной семьи активно обсуждают фотографию, придумывая детям разные забавные эпитеты.

«Как негритята».

«Шоколадки»

«Зато пацан, как белоснежка».

«Особенно Лея загорела».

«Какие они клевые!»

«Вы как из советского мультика — мама обезьянка и детки обезьянки, черные такие», — умиляются комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джиган и Оксана Самойлова, передумав разводиться, сняли для отдыха в турецком Белеке виллу почти за полмиллиона рублей в сутки.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
73.61
0.37 87.04
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:29
Как снизить плату за услуги ЖКХ в два раза? — советы эксперта
5:14
«Такими черными мы еще никогда не были»: Самойлова показала загоревших детей
5:00
«Ничего не боялся»: друг звезды «Битвы за Севастополь» об умершем артисте
4:48
Покорители вершин добрались до новой высшей точки в Магаданской области
4:35
«Море крови»: Участница протестов в Минске о жестоких избиениях женщин ОМОНом
4:08
«Как старая школьница»: Наташу Королеву осудили за образ не по годам

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок