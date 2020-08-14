«Такими черными мы еще никогда не были»: Самойлова показала загоревших детей
Вся семья рэпера Джигана отдыхает на море в Турции.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Оксана Самойлова отдыхает с мужем, рэпером Джиганом и четырьмя детьми в Турции и ежедневно делится с подписчиками в Instagram фотографиями и видео курортной жизни. Девочки — Ариела, Лея и Майя — так поджарились на солнце, что мама забеспокоилась, смоется ли вообще когда-нибудь такой загар.
«Сегодня просто невыносимая жара. И кажется, такими черными мы еще никогда не были», — написала Оксана, выложив сеть снимок, три дочери и шестимесячный сын расположились в одном шезлонге.
Фанаты звездной семьи активно обсуждают фотографию, придумывая детям разные забавные эпитеты.
«Как негритята».
«Шоколадки»
«Зато пацан, как белоснежка».
«Особенно Лея загорела».
«Какие они клевые!»
«Вы как из советского мультика — мама обезьянка и детки обезьянки, черные такие», — умиляются комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джиган и Оксана Самойлова, передумав разводиться, сняли для отдыха в турецком Белеке виллу почти за полмиллиона рублей в сутки.
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