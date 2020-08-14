«Такими черными мы еще никогда не были»: Самойлова показала загоревших детей

Оксана Самойлова отдыхает с мужем, рэпером Джиганом и четырьмя детьми в Турции и ежедневно делится с подписчиками в Instagram фотографиями и видео курортной жизни. Девочки — Ариела, Лея и Майя — так поджарились на солнце, что мама забеспокоилась, смоется ли вообще когда-нибудь такой загар.

«Сегодня просто невыносимая жара. И кажется, такими черными мы еще никогда не были», — написала Оксана, выложив сеть снимок, три дочери и шестимесячный сын расположились в одном шезлонге.

Instagram @samoylovaoxana

Фанаты звездной семьи активно обсуждают фотографию, придумывая детям разные забавные эпитеты.

«Как негритята».

«Шоколадки»

«Зато пацан, как белоснежка».

«Особенно Лея загорела».

«Какие они клевые!»

«Вы как из советского мультика — мама обезьянка и детки обезьянки, черные такие», — умиляются комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джиган и Оксана Самойлова, передумав разводиться, сняли для отдыха в турецком Белеке виллу почти за полмиллиона рублей в сутки.