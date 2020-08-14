Глава МВД Белоруссии извинился перед задержанными по ошибке людьми

Этой ночью в Минске начали отпускать задержанных во время массовых акций протеста после президентских выборов. Среди них и журналисты. Людей выводят небольшими группами. Каждого овациями встречает толпа соотечественников.

К следственному изолятору съехались и минские автолюбители. Они предлагали подвезти освобожденных домой. Желающих помочь водителей оказалось так много, что весь район встал в километровой пробке. Власти уже заявили — к шести утра следственные изоляторы будут пусты. Между тем глава МВД Белоруссии Юрий Караев признался, что многих задержали по ошибке. И лично принес им извинения.

«За этих людей, тех кому досталось, за вот это вот, ну как сейчас говорят, насилие я, как командир, как военачальник, хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», — отметил министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев.

Ну а сегодня на экстренное совещание соберутся министры иностранных дел Евросоюза. Основной темой саммита станет возможное введение санкций против Минска. С инициативой встречи выступила Польша. Премьер этой страны намерен также обсудить ситуацию в Белоруссии с госсекретарем США Майком Помпео.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне не стихающих пятый день массовых протестов глава Белоруссии Александр Лукашенко готовит обращение к народу.