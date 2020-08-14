«Сладкий папочка»: Топалов показал, как сын уснул на его плече

Известный поп-исполнитель Влад Топалов опубликовал в Instagram-аккаунте трогательное фото с сыном. В кадре малыш Майкл спит на плече у звездного отца, а артист при этом слегка улыбается. Музыкант уже не первый раз публикует на своей страничке такие умилительные семейные снимки, поэтому уже давно заслужил среди пользователей репутацию заботливого папы.

«Спокойной ночи», — подписал пост певец.

Фанаты не могли обойти стороной такую нежную публикацию Топалова. В комментариях они выразили свое восхищение звездой, который, несмотря большую загруженность, всегда находит время на семью и воспитывает своего наследника.

Instagram @vladtopalovofficial

«Сладкий папочка!»

«Какие же вы милые! Прям не могу! Обожаю вас!»

«Мальчики-зайчики», — отмечали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тодоренко и Топалов посоревнуются друг с другом в «Ледниковом периоде».