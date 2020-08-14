«Сладкий папочка»: Топалов показал, как сын уснул на его плече
В подписи к милому снимку поп-исполнитель пожелал фанатам спокойной ночи.
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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial
Известный поп-исполнитель Влад Топалов опубликовал в Instagram-аккаунте трогательное фото с сыном. В кадре малыш Майкл спит на плече у звездного отца, а артист при этом слегка улыбается. Музыкант уже не первый раз публикует на своей страничке такие умилительные семейные снимки, поэтому уже давно заслужил среди пользователей репутацию заботливого папы.
«Спокойной ночи», — подписал пост певец.
Фанаты не могли обойти стороной такую нежную публикацию Топалова. В комментариях они выразили свое восхищение звездой, который, несмотря большую загруженность, всегда находит время на семью и воспитывает своего наследника.
«Сладкий папочка!»
«Какие же вы милые! Прям не могу! Обожаю вас!»
«Мальчики-зайчики», — отмечали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тодоренко и Топалов посоревнуются друг с другом в «Ледниковом периоде».
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