«Сладкий папочка»: Топалов показал, как сын уснул на его плече

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Карина Бернтгольц
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В подписи к милому снимку поп-исполнитель пожелал фанатам спокойной ночи.

Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial

Известный поп-исполнитель Влад Топалов опубликовал в Instagram-аккаунте трогательное фото с сыном. В кадре малыш Майкл спит на плече у звездного отца, а артист при этом слегка улыбается. Музыкант уже не первый раз публикует на своей страничке такие умилительные семейные снимки, поэтому уже давно заслужил среди пользователей репутацию заботливого папы.

«Спокойной ночи», — подписал пост певец.

Фанаты не могли обойти стороной такую нежную публикацию Топалова. В комментариях они выразили свое восхищение звездой, который, несмотря большую загруженность, всегда находит время на семью и воспитывает своего наследника.

Instagram @vladtopalovofficial

«Сладкий папочка!»

«Какие же вы милые! Прям не могу! Обожаю вас!»

«Мальчики-зайчики», — отмечали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тодоренко и Топалов посоревнуются друг с другом в «Ледниковом периоде».

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