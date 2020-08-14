Алсу записывает новую песню вместе с 12-летней дочерью — Микеллой Абрамовой, уже хорошо известной публике благодаря участию в шоу «Голос. Дети». На своей странице в Instagram певица поделилась снятым в студии видео, на котором мама и дочь готовятся к записи.

«Буду использовать детский труд. Привела сегодня с собой личную бэк-вокалистку», — говорит в кадре Алсу.

Микелла тем временем надела наушники и приготовилась работать. Девочка скептически хмыкнула на реплику певицы о «редком случае, когда ребенку нравится творчество мамы». Алсу пришлось уточнить, что все-таки не все творчество, а лишь его часть, то есть одна конкретная песня. Артистка также показала крошечный кусочек будущей композиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбылась давняя мечта Микеллы Абрамовой — ей удалось лично пообщаться со своим кумиром — певицей Билли Айлиш. Это случилось перед началом концерта американской звезды в Москве.