Видео: несовершеннолетний насмерть сбил девушку в Ставрополье и скрылся
Смертельная авария вызвала широкий общественный резонанс. Теперь жители села вышли на массовый сход, требуя справедливого суда над виновником ДТП.
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Фото, видео: Ren.tv, Instagram @chp_stv
Жуткое ДТП в селе Кочубеевское потрясло все Ставрополье. Подросток, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2106, наехал на 15-летнюю девушку на парковке возле магазина. Выбежав из машины и увидев, что сбитая им скончалась на месте, парень сбежал.
В управлении краевого ГИБДД сообщили, что у водителя не было водительских прав. Предполагаемому виновнику всего 16 лет. Судя по распространенной позже ориентировке, подросток ранее не был судим.
Момент смертельного наезда попал на камеры внешнего видеонаблюдения, где хорошо видны обстоятельства случившегося.
«Водитель автомобиля, совершая маневр обгона, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части, где сбил пешехода. Водитель с места ДТП скрылся, бросив автомобиль и не оказав помощи ребенку», — рассказали в ГИБДД.
Позже стали известны и другие обстоятельства происшествия. Оно случилось по вине незаконных гонок между двумя несовершеннолетними водителями. Подозреваемый в совершении смертельного ДТП — член местной цыганской диаспоры. Его уже задержали и завели уголовное дело.
Тем временем минувшей ночью жители села Кочубеевское устроили стихийную сходку и стали громко требовать разобраться в ситуации. Местные жители жаждут справедливого суда над подростком.
Дело взял под свой контроль губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он пообещал, что подросток ответит за совершенное по всей строгости закона, пишет Newstracker.ru.
«Как отец, прекрасно понимаю чувства, которые испытывают жители Кочубевского», — прокомментировал Владимиров.
5-tv.ru ранее писал, как мотоциклист насмерть сбил победительницу конкурса красоты во время незаконных гонок в Забайкалье.
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