Художник Борис Бельский задержан за кражу в Москве
Академика РАХ подозревают в хищении денежных средств.
Фото: ТАСС / Великжанин Виктор
В Москве по обвинению в краже был задержан академик Российской Академии Художеств Борис Бельский.
11 августа в полицию обратился бизнесмен, который сообщил правоохранительным органам, что, после совершенной операции, забыл карту в банкомате у станции метро «Маяковская». А спустя некоторое время получил сообщение от банка о списании денежных средств на сумму 99 тысяч рублей.
По подозрению в совершении указанных действий был задержан Борис Бельский. По информации правоохранительных органов, он нашел карту в банкомате, снял наличные и скрылся.
Бельский Борис Феликсович — графист, оформитель, заслуженный художник России, академик РАХ. Живет и работает в Москве, является постоянным участником российских и зарубежных выставок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ставрополье несовершеннолетний насмерть сбил девушку и скрылся.
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