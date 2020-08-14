Художник Борис Бельский задержан за кражу в Москве

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Татьяна Меркер
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Академика РАХ подозревают в хищении денежных средств.

Художник Борис Бельский задержан за кражу в Москве

Фото: ТАСС / Великжанин Виктор

В Москве по обвинению в краже был задержан академик Российской Академии Художеств Борис Бельский.

11 августа в полицию обратился бизнесмен, который сообщил правоохранительным органам, что, после совершенной операции, забыл карту в банкомате у станции метро «Маяковская». А спустя некоторое время получил сообщение от банка о списании денежных средств на сумму 99 тысяч рублей.

По подозрению в совершении указанных действий был задержан Борис Бельский. По информации правоохранительных органов, он нашел карту в банкомате, снял наличные и скрылся.

Бельский Борис Феликсович — графист, оформитель, заслуженный художник России, академик РАХ. Живет и работает в Москве, является постоянным участником российских и зарубежных выставок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ставрополье несовершеннолетний насмерть сбил девушку и скрылся.

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