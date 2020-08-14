Видео: В Ставрополе задержали подростка, насмерть сбившего девушку на тротуаре
Смертельное ДТП в селе Кочубеевское произошло 13 августа. У молодого человека, который находился за рулем «Жигулей», не было прав.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Смертельный наезд на 15-летнюю жительницу села Кочубеевское на Ставрополье привел к широкому общественному резонансу. Виновником ДТП оказался 16-летний молодой человек из местной общины. Как сообщают в Следственном комитете, он задержан.
На записи видно, как юноша идет за следователем, после чего заполняет необходимые бумаги. Пока сам он находится под стражей, жители села требуют, чтобы всех членов цыганской диаспоры выселили из Кочубеевского — у виновника аварии не было прав, что не помешало ему с приятелем устроить гонки на дороге.
В группах социальной сети ВКонтакте Ставрополья развернулись мощные дискуссии по поводу случившегося.
Тем временем инспекторы ГИБДД и следователи сейчас занимаются сбором улик и изучают видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала смертельное происшествие. Девочка скончалась на месте от полученных травм. Известно, что подросток сбежал, увидев сбитую ровесницу и испугавшись ответственности. Однако его быстро нашли.
5-tv.ru писал, что в Крыму пьяный водитель сбил группу детей.
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