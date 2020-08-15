Как часто нужно перезагружать смартфон — советы эксперта
Разработчик развеял основные заблуждения людей по поводу работы гаджетов.
Фото: www.globallookpress.com /Andrey Arkusha, Андрей Аркуша
Многие пользователи полагают, что смартфоны необходимо перезагружать как можно чаще. Однако, думая о том, что подобная процедура положительно влияет на работу устройства и защищает его от перегрева, они глубоко заблуждаются. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил руководитель ИТ-отдела разработчика компании «Рексофт» Евгений Черток.
По словам специалиста, современные смартфоны не требуют частого перезапуска, а если это происходит, то только по веской причине. Например, когда устройство не реагирует на команды владельца или в случае некорректной работы приложений.
«Технологии, на которых создаются смартфоны, уже достаточно проверены, и сами гаджеты работают стабильно. А вот приложения, которые устанавливают на смартфоны, работают нестабильно. При работе многих из них могут накапливаться ошибки», — сообщил эксперт.
Он подчеркнул, что смартфон стоит перезагружать не чаще, чем раз в квартал.
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