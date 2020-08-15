День Василия Блаженного: что можно и что нельзя делать 15 августа

15 августа православные христиане чтут память Василия Блаженного. Московский чудотворец появился на свет в 1460 году прямо на церковной паперти, где его мать молила господа о благополучных родах. Уже в десятилетнем возрасте мальчик обрел дар провидца.

Василий Блаженный круглый год скитался по столице босиком в одной рубахе и носил на себе железные цепи. Юродивый подолгу молился в кромешной тьме и ему приходили различные видения. О будущих событиях и предстоящих трагедиях он, как правило, предупреждал жителей белокаменной.

По преданию, Василия Блаженного побаивался даже царь всея Руси Иван Грозный. Скончался юродивый провидец в 1552 году. Во время похорон гроб с его телом несли сам государь и митрополит Макарий.

Приметы 15 августа:

В этот день на Руси было принято гладить кошек — предвещало удачу.

Наши предки, жившие на селе, 15 августа особенно заботливо ухаживали за лошадьми.

Дождливая погода указывала на богатый урожай картофеля.

Если кошки вели себя неспокойно и царапали стены, то ждали проливных ливней с грозой.

Что нельзя делать 15 августа:

На Василия Блаженного было запрещено ругаться и обижать животных.

В старину в этот день обычно не начинали никаких глобальных дел — их откладывали на более поздний срок.

На Руси 15 августа отказывались от физической работы и чрезмерного употребления пищи.

Наши предки в этот день старались не грустить и не роптать на свою судьбу. В противном случае это сулило более серьезные проблемы.

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