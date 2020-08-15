В Минпросвещения назвали основания для изъятия детей из семей
Заместитель главы ведомства Денис Грибов отрицает случаи, когда детей забирают по необоснованным причинам.
Фото: ТАСС / Смирнов Владимир
Громкий инцидент последних дней, когда у москвички из-за плохого ремонта дома отобрали четверых детей, сильно взволновал общественность. Заместителю министра просвещения России Денису Грибову пришлось прокомментировать позицию ведомства, пишет РИА Новости.
В конце июля 2020 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила случаи насильственного разлучения детей с их семьями. А уже в августе такое случилось в Москве.
Изъятие детей у их родителей Грибов назвал крайней мерой. Обычно это происходит при наличии серьезной угрозы для здоровья и жизни ребенка. Даже в таком случае органам опеки требуются неопровержимые доказательства.
«Якобы некачественно сделанный ремонт является основанием изъятия детей — это полный бред», — ответил Грибов на вопросы о громком деле с московской многодетной матерью, которой не отдают детей даже после ремонта в доме. — «Все нужно детально взвешивать, анализировать».
Позиция Министерства просвещения такова, что органы опеки должны тесно сотрудничать с общественными организациями и населением. Нельзя просто забирать детей, а тем более лишать матерей родительских прав. Кроме того, надо думать и о сохранении института семьи, который нуждается в защите.
5-tv.ru писал, как жительница Ленобласти решила сама отказаться от ребенка.
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