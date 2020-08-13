Многодетную москвичку заставили отдать детей из-за беспорядка в квартире

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Василий Заика
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По словам Марины Волхонской, в случае отказа чиновники угрожали лишить ее родительских прав.

Многодетную москвичку заставили отдать детей из-за беспорядка в квартире

Фото: www.globallookpress.com /imagebroker/Carsten Leuzinger

Многодетную москвичку Марину Волхонскую заставили отдать детей в социальный центр из-за беспорядка в квартире. Как сообщает RT, чиновники угрожали 47-летней женщине лишить ее родительских прав.

Мать воспитывала четверых детей одна. Двое ребят имеют инвалидность, еще один мальчик испытывает проблемы с успеваемостью в школе. Только один ребенок в семье не имел отклонений по здоровью и учебе.

В январе 2020 года в квартиру Марины Волхонской наведались представители органов опеки. Сотрудники в очередной раз увидели в жилище беспорядок и указали на необходимость отдать ребят.

«Они стали угрожать, что заберут детей навсегда в детдом, если я сама не напишу заявление, что прошу из-за тяжелой жизненной ситуации взять детей в социальный центр в Отрадном. Мне сказали, что тогда они просто недолго побудут в центре, пока я квартиру в порядок приведу. А детей сразу увезли в больницу, потом в один приют, в другой, и обратно я их получить не могу», — сетует женщина.

Издание отмечает, что примерно через полгода в отношении москвички был подан иск об ограничении родительских прав. На протяжении череды разбирательств четверо детей вынуждены жить отдельно от матери. Марина Волхонская сделала в квартире ремонт. Несмотря на это, трое сыновей и дочь до сих пор домой не вернулись.

«Я не пью, но они все равно меня в покое не оставляли. Постоянно угрожали. Однажды меня довели до истерики, нервного срыва. Я одна воспитываю четырех детей, это тяжело. Бывает, я действительно не успеваю все по дому сделать. Конечно, дети везде бегают, шалят, обои изрисовали, но это же не повод, чтобы родных детей забирать», — сказала Марина Волхонская.

Москвичка отмечает, что после выполнения ряда требований было проведено обследование квартиры. Представители органов опеки вновь расценили созданные для детей условия как неподходящие. В свою очередь, правозащитники отмечают, что обстановка в жилище не представляла угрозу жизни и здоровью детей.

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