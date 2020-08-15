«Горе нас сплотило»: Ирина Безрукова рассказала, как помогают семье Куницкого

Смерть 35-летнего актера Сергея Куницкого потрясла не только его близких, но и поклонников, а также друзей из числа актерской братии. К соболезнованиям присоединилась и актриса Ирина Безрукова, знакомая с ним уже десять лет, пишет Starhit.ru.

Безрукова знала Куницкого по совместной работе в Московском Губернском театре. У них также был опыт игры в сериале Максима Бриуса «Лучик». Она считала его невероятно талантливым.

«Это горе всех нас сплотило, — рассказала актриса. — Мы пытаемся максимально помочь семье Сергея как финансово, так и морально».

Ирина Безрукова поделилась и новой версией о причинах смерти Куницкого — сердечная недостаточность. Ранее другой актер Антон Хабаров писал у себя на странице в Instagram, что актер скончался из-за тромба.

Безрукова и другие коллеги Сергея Куницкого планируют полететь на юг. В городке Темрюк пройдет прощание с актером, после чего его тело увезут хоронить на Украину в родную Одессу. Церемонии прощания с актером пройдут также в обеих столицах России — помимо Москвы актер успел три года прослужить в Театре Эстрады Петербурга.

Сергей Куницкий сыграл несколько десятков ролей в кино и сериалах. Наибольшую популярность принесли ему сериалы «Тест на беременность» и «Мосгаз», а также фильм «Битва за Севастополь».

Ранее 5-tv.ru писал, каким был при жизни Сергей Куницкий.