«Чувствую двойную ответственность»: Галкин обсудил с Пугачевой будущее после ее смерти

Известный юморист Максим Галкин обсуждает со своей супругой Аллой Пугачевой, как будет жить после ее смерти. Непростая тема была поднята во время интервью с шоуменом на YouTube-канале «А поговорить?».

Разница в возрасте между Галкиным и Пугачевой внушительная — 27 лет. Близнецы Лиза и Гарри в этом году отпразднуют только седьмой день рождения, поэтому родителям предстоит еще долго их воспитывать. Галкин признался, что мысли о смерти супруги до полного взросления детей уже посещали и его, и саму Аллу Борисовну.

«Я чувствую двойную ответственность из-за нашей разницы в возрасте, — отметил Галкин. — Конечно, мы обговариваем этот вариант развития событий».

Впрочем, на жизнь Лизы и Гарри это не влияет.

«Они растут в абсолютной любви, не знают, что такое повышенный голос, ссоры, поэтому они такие счастливые», — рассказал гордый отец.

Как отмечают «Дни.ру», Галкин и Пугачева много внимания уделяют воспитанию и образованию детей: учат их иностранным языкам, придумывают им интересные занятия. Наследники звездной четы уже проявляют артистические навыки: постоянно веселят семью то показом мод, то домашними концертами, то собственным ток-шоу.

Ранее 5-tv.ru писал про видео семейного променада Аллы Пугачевой с детьми.