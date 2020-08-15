«Чувствую двойную ответственность»: Галкин обсудил с Пугачевой будущее после ее смерти
Шоумен признался, что их с Примадонной беспокойство из-за разницы в возрасте не сказывается на воспитании Лизы и Гарри.
Фото: Instagram @maxgalkinru
Известный юморист Максим Галкин обсуждает со своей супругой Аллой Пугачевой, как будет жить после ее смерти. Непростая тема была поднята во время интервью с шоуменом на YouTube-канале «А поговорить?».
Разница в возрасте между Галкиным и Пугачевой внушительная — 27 лет. Близнецы Лиза и Гарри в этом году отпразднуют только седьмой день рождения, поэтому родителям предстоит еще долго их воспитывать. Галкин признался, что мысли о смерти супруги до полного взросления детей уже посещали и его, и саму Аллу Борисовну.
«Я чувствую двойную ответственность из-за нашей разницы в возрасте, — отметил Галкин. — Конечно, мы обговариваем этот вариант развития событий».
Впрочем, на жизнь Лизы и Гарри это не влияет.
«Они растут в абсолютной любви, не знают, что такое повышенный голос, ссоры, поэтому они такие счастливые», — рассказал гордый отец.
Как отмечают «Дни.ру», Галкин и Пугачева много внимания уделяют воспитанию и образованию детей: учат их иностранным языкам, придумывают им интересные занятия. Наследники звездной четы уже проявляют артистические навыки: постоянно веселят семью то показом мод, то домашними концертами, то собственным ток-шоу.
Ранее 5-tv.ru писал про видео семейного променада Аллы Пугачевой с детьми.
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