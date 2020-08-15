Цепкало заявил, что против него возбуждено уголовное дело

Валерий Цепкало, бывший кандидат по пост президента Республики Белоруссия, заявил, что в отношении его возбуждено уголовное дело. Об этом политик рассказал в интервью РИА Новостям.

«У меня есть информация, что да, дело. И что даже в розыск объявили, по тем документам, что я видел», — заявил он.

Согласно сведениям агентства, в базе данных МВД России он числится в розыске. Сейчас его местонахождение неизвестно, вероятно, он уехал на Украину, в то время как его жена находится в России.

По словам руководителя штаба Цепкало Сергея Гасояна, эта информация не удивляет его, однако официального подтверждения у него пока нет.

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