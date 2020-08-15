Предполагаемый момент гибели участника протестов в Минске — видео (18+)
Очевидец поделился шокирующими кадрами с места событий.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
Какие новые дополнительные выплаты положены пенсионерам в 2020 году?
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: EPA / STRINGER, AP
Момент предполагаемого убийства белорусскими силовиками участника протестов в Минске Александра Тарайковского попал на видео. Ужасающими кадрами делится издание Associated Press.
На записи видно, что сотрудники спецслужб стоят поодаль от протестующих. При этом повсюду слышны взрывы и крики людей. Вспышка от выстрела — и в кадре слева появляется мужчина в окровавленной футболке. Держась за область груди, он пошатывается и падает навзничь.
В то же время ранее, комментируя смерть Тарайковского на акции протеста 10 августа, МВД Белоруссии заявляло, что тот скончался в результате сдетонировавшей бомбы.
Днем 15 августа в Минске прошла церемония прощания с Александром Тарайковским. Участие в процессии приняли несколько сотен человек.
Около недели на территории Белоруссии длятся массовые протесты. Десятки тысяч людей в разных регионах страны выступают с требованием отменить результаты президентских выборов-2020, безусловным лидером которых, по данным ЦИК, стал Александр Лукашенко. Действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что маленький ребенок получил серьезные ранения на акции протеста в Белоруссии.
Читайте также
88%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?