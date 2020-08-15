Предполагаемый момент гибели участника протестов в Минске — видео (18+)

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Виктория Андреева
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Очевидец поделился шокирующими кадрами с места событий.

Фото, видео: EPA / STRINGER, AP

Момент предполагаемого убийства белорусскими силовиками участника протестов в Минске Александра Тарайковского попал на видео. Ужасающими кадрами делится издание Associated Press.

На записи видно, что сотрудники спецслужб стоят поодаль от протестующих. При этом повсюду слышны взрывы и крики людей. Вспышка от выстрела — и в кадре слева появляется мужчина в окровавленной футболке. Держась за область груди, он пошатывается и падает навзничь.

В то же время ранее, комментируя смерть Тарайковского на акции протеста 10 августа, МВД Белоруссии заявляло, что тот скончался в результате сдетонировавшей бомбы.

Днем 15 августа в Минске прошла церемония прощания с Александром Тарайковским. Участие в процессии приняли несколько сотен человек.

Около недели на территории Белоруссии длятся массовые протесты. Десятки тысяч людей в разных регионах страны выступают с требованием отменить результаты президентских выборов-2020, безусловным лидером которых, по данным ЦИК, стал Александр Лукашенко. Действующий глава государства набрал более 80% голосов. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что маленький ребенок получил серьезные ранения на акции протеста в Белоруссии.

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