Задержанного в Белоруссии активиста Артема Важенкова отпустили из-под стражи

В Белоруссии освободили из-под стражи активиста «Открытой России» Артема Важенкова. Об этом в комментарии РИА Новости заявила председатель общественной организации Анастасия Буракова.

«Вместе с представителем посольства РФ в Республике Беларусь и адвокатом „Правозащиты Открытки“ Антоном Гашинским он прямо сейчас выходит из здания Следственного комитета, куда его доставили к 20.00 из изолятора временного содержания (ИВС) на Окрестина», — отметила собеседница издания.

Позже в своем Telegram-канале она уточнила, что уже через несколько часов активист прибудет в Россию.

О задержании Артема Важенкова, а также его коллеги Игоря Рогова стало известно несколько дней назад. Представителям «Открытой России» предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках. Позже Рогова отпустили за отсутствием состава преступления, Важенкова оставили под стражей до выяснений всех обстоятельств произошедшего. В случае, если вина российского активиста была бы доказана, ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

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