Видео: в Петербурге сотрудник автомойки угнал BMW и устроил жесткое ДТП

В Петербурге сотрудник автомойки угнал дорогую иномарку, а после устроил жесткое ДТП. В результате пострадали два человека. Очевидцы публикуют в сети кадры с места событий.

По информации 5-tv.ru, серьезная авария произошла 16 августа, около 0.30 по московскому времени на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой.

Завершив мойку автомобиля марки BMW рабочий, предположительно, в нетрезвом состоянии, решил немного покататься. В результате неосторожного управления на одном из светофоров иномарка на полной скорости влетела в Renault, стоящий за пассажирским автобусом. Оба пострадавших транспортных средства развернуло, а виновник аварии проехал дальше и врезался в ограду на противоположной стороне перекрестка.

На место ЧП немедленно подъехали владельцы угнанного BMW, а также прибыли бригады скорой помощи. Медики диагностировали у двух пострадавших — пассажирки Renault и виновника ДТП — травмы средней степени тяжести. Оба были госпитализированы. Водитель Renault не пострадал.

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По факту случившегося проводится проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.

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