Видео: в Петербурге сотрудник автомойки угнал BMW и устроил жесткое ДТП
В результате аварии пострадали два человека.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
В Петербурге сотрудник автомойки угнал дорогую иномарку, а после устроил жесткое ДТП. В результате пострадали два человека. Очевидцы публикуют в сети кадры с места событий.
По информации 5-tv.ru, серьезная авария произошла 16 августа, около 0.30 по московскому времени на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой.
Завершив мойку автомобиля марки BMW рабочий, предположительно, в нетрезвом состоянии, решил немного покататься. В результате неосторожного управления на одном из светофоров иномарка на полной скорости влетела в Renault, стоящий за пассажирским автобусом. Оба пострадавших транспортных средства развернуло, а виновник аварии проехал дальше и врезался в ограду на противоположной стороне перекрестка.
На место ЧП немедленно подъехали владельцы угнанного BMW, а также прибыли бригады скорой помощи. Медики диагностировали у двух пострадавших — пассажирки Renault и виновника ДТП — травмы средней степени тяжести. Оба были госпитализированы. Водитель Renault не пострадал.
По факту случившегося проводится проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что страшное ДТП под Уфой унесло жизни трех человек.
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