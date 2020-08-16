Видео: в Петербурге сотрудник автомойки угнал BMW и устроил жесткое ДТП

|
Виктория Андреева
13

В результате аварии пострадали два человека.

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

В Петербурге сотрудник автомойки угнал дорогую иномарку, а после устроил жесткое ДТП. В результате пострадали два человека. Очевидцы публикуют в сети кадры с места событий.

По информации 5-tv.ru, серьезная авария произошла 16 августа, около 0.30 по московскому времени на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой.

Завершив мойку автомобиля марки BMW рабочий, предположительно, в нетрезвом состоянии, решил немного покататься. В результате неосторожного управления на одном из светофоров иномарка на полной скорости влетела в Renault, стоящий за пассажирским автобусом. Оба пострадавших транспортных средства развернуло, а виновник аварии проехал дальше и врезался в ограду на противоположной стороне перекрестка.

На место ЧП немедленно подъехали владельцы угнанного BMW, а также прибыли бригады скорой помощи. Медики диагностировали у двух пострадавших — пассажирки Renault и виновника ДТП — травмы средней степени тяжести. Оба были госпитализированы. Водитель Renault не пострадал.

ВКонтакте @spb_today

По факту случившегося проводится проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страшное ДТП под Уфой унесло жизни трех человек.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:17
Видео: в Петербурге сотрудник автомойки угнал BMW и устроил жесткое ДТП
3:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
2:35
Участницу «Дома-2» госпитализировали после избиения. Виноват мужчина?
2:28
Адвокат Ефремова рассказал, сможет ли актер участвовать в заседании 18 августа
2:14
Экс-солист группы «Инь-Ян» Сергей Ашихмин стал отцом — трогательное фото
2:01
Военную базу в Крыму в Польше назвали «пугалом» для стран черноморского региона

Сейчас читают

«Существовал коварный план!» — провидец назвал имя виновника смерти Легкоступовой
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок