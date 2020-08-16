Пострадавший при обрушении на шахте в Кузбассе скончался

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Карина Бернтгольц
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Три человека госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Пострадавший при обрушении на шахте в Кузбассе скончался

Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Один из пострадавших в результате обрушения породы на шахте в Кузбассе скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах района.

Ранее сообщалось о четверых травмированных в результате ЧП а одном из участков шахты «Ерунаковская-8». В настоящий момент один из них умер, еще трое госпитализированы. Один из пострадавших сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Всего на аварийном участке в момент инцидента находилось порядка 30 горняков. Спасатели их экстренно эвакуировали.

Обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре человека погибли при аварии на шахте «Воргашорская» в Воркуте. Об этом сообщили в крупнейшем горно-добывающем предприятии «Воркутауголь». 

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