Пострадавший при обрушении на шахте в Кузбассе скончался

Один из пострадавших в результате обрушения породы на шахте в Кузбассе скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах района.

Ранее сообщалось о четверых травмированных в результате ЧП а одном из участков шахты «Ерунаковская-8». В настоящий момент один из них умер, еще трое госпитализированы. Один из пострадавших сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Всего на аварийном участке в момент инцидента находилось порядка 30 горняков. Спасатели их экстренно эвакуировали.

Обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре человека погибли при аварии на шахте «Воргашорская» в Воркуте. Об этом сообщили в крупнейшем горно-добывающем предприятии «Воркутауголь».