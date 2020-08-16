Тарасова оценила перспективы Косторной и Трусовой после ухода от Тутберидзе

В этом году мир российского фигурного катания постоянно сотрясают скандалы, связанные с подопечными тренера Этери Тутберидзе. Одна за другой от нее стали уходить ее воспитанницы. В мае это была Александра Трусова, а в июле за ней последовала и Алена Косторная. Есть ли у них будущее без Тутберидзе, оценила Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, пишет RT.

Татьяна Анатольевна полагает, что предстоящий сезон для юных фигуристок будет непростым по причине подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Трусова является двукратной чемпионкой юниорских чемпионатов и бронзовым призером Чемпионатов Европы и России, а Косторная — обладательница серебра на Чемпионата мира для юниорок и победительница Гран-при для юниорок.

«Олимпийский год — это всегда сложно. Большая ответственность, более жесткая конкуренция», — подчеркнула Тарасова.

Многие считают причиной успеха Косторной, Трусовой, Евгении Медведевой, Алины Загитовой и других звезд фигурного катания именно работу с Тутберидзе. Однако Тарасова верит, что своих позиций ни Алена, ни Татьяна сдавать не намерены.

«Я вижу у Жени Плющенко очень большое желание добиться результата», — подчеркнула Тарасова.

Прославленный фигурист уже начал готовить в своей академии «Ангелов Плющенко» новые программы для Александры Трусовой.

Ранее 5-tv.ru писал о жестких методах работы тренера Этери Тутберидзе.