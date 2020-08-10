Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

Эпидемиолог Михаил Фаворов в интервью RT допустил возникновение второй волны коронавируса в мире осенью. По словам доктора медицинских наук, инфицированные COVID-19 будут тяжелее переносить заболевание, нежели те, кто подхватил заразу летом.

Михаил Фаворов отметил, что эпидемии прекращаются, когда 70% населения приобретает иммунитет. К примеру, в настоящее время в Москве невосприимчивостью к коронавирусу обладает всего 30% жителей.

Специалист склонен считать, что в столице России вторая волна инфицирования будет развиваться достаточно медленно. Несмотря на это, сам вирус будет более агрессивным, чем в данный момент.

«Начнется медленный, но достаточно уверенный подъем, который не выйдет на апрельские цифры. Ну, может быть, выйдет, но он уже выйдет где-то в ноябре — январе, а потом начнется постепенное снижение», — сказал Михаил Фаворов.

Эпидемиолог добавил, что в Петербурге необходимо более серьезно готовиться сезонному подъему. Что касается Сочи, то в прибрежных районах города будет отмечаться несколько смазанная картина, равная среднему показателю между Москвой и Северной столицей.

Михаил Фаворов обратил внимание россиян, что индивидуальные средства защиты, в частности маски, будут в ходу еще пару лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московским медикам, боровшимся с COVID-19, провели экскурсию в Петербурге.