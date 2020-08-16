Брэд Питт подал новый иск против Анджелины Джоли

Адвокаты Брэда Питта подали иск против его бывшей жены Анджелины Джоли, сообщает People. Экс-супруг считает, что актриса намерено затягивает дело об опеке. Вот уже четыре года он пытается добиться равных прав на воспитание детей, которых растил вместе с Джоли.

Недавно актриса подала иск и потребовала отстранить от дела частного судью Джона Одеркина, обвинив его связи с бывшим мужем. По мнению Джоли, он действует в интересах Питта, поскольку те знакомы. Голливудский актер опроверг эту информацию и подал против экс-супруги ответный иск.

«К сожалению, больше всего от очевидного тактического гамбита Джоли страдают ее собственные дети — стороны конфликта, которые по-прежнему лишены возможности окончательно разрешить для себя проблемы с опекой», — комментируют ситуацию адвокаты Питта.

Изначально суд постановил, что шестеро детей Анджелины и Брэда, трое из которых усыновлены, будут жить с матерью, а с отцом смогут видеться в установленное время. Но Джоли запрещает детям встречаться с отцом и его родителями. Тот, в свою очередь, пытается добиться равных прав на воспитание наследников.

Анджелина Джоли и Брэд Питт начали встречаться в 2005 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», а свадьбу сыграли в 2014-м. За время отношений у них родились трое наследников, еще троих усыновили. В 2016 году пара подала на развод: актриса обвинила супруга в жестоком обращении с детьми.

Ранее 5-tv сообщил, что Брэд Питт увиделся с бывшей супругой впервые за четыре года.