Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления перед нацией в Минске отверг идею проведения повторных выборов главы государства. По его мнению, призывы других государств к проведению нового голосования направлены на то, чтобы развалить Белоруссию.

«Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал: окунемся в это болото — не вылезем никогда! Нас хотят этим уничтожить. Нас хотят ослабить! Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки!» — заявил Лукашенко с трибуны.

Также он напомнил белорусам, что именно за время его правления, а это с 1994 года, народ смог построить независимое суверенное государство.

«Вы просили меня, совсем неопытного молодого человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали, мы сделали то, о чем мечтали миллионы наших предшественников: мы построили независимое суверенное государство!» — сказал Лукашенко.

В Белоруссии уже неделю продолжаются митинги несогласных с итогами президентских выборов. На улицы выходят тысячи людей, в течение первых дней акции протеста сопровождались жесткими задержаниями. Против митингующих применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате погибли два человека, несколько сотен человек пострадали.

Спустя неделю акций протеста Лукашенко вышел к народу на митинг. По предварительным данным, он собрал несколько тысяч человек, многих при этом привозили к площади Независимости из регионов страны. По официальным оценкам, поддержать избранного президента пришли около 70 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Лукашенко «встал на колени» перед народом Белоруссии.