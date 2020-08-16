«Нас хотят ослабить!» — Лукашенко отверг идею проведения новых выборов
Белорусский лидер заявил, что на новые выборы придут только «бандиты и урки».
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Ruptlytv
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления перед нацией в Минске отверг идею проведения повторных выборов главы государства. По его мнению, призывы других государств к проведению нового голосования направлены на то, чтобы развалить Белоруссию.
«Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал: окунемся в это болото — не вылезем никогда! Нас хотят этим уничтожить. Нас хотят ослабить! Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки!» — заявил Лукашенко с трибуны.
Также он напомнил белорусам, что именно за время его правления, а это с 1994 года, народ смог построить независимое суверенное государство.
«Вы просили меня, совсем неопытного молодого человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали, мы сделали то, о чем мечтали миллионы наших предшественников: мы построили независимое суверенное государство!» — сказал Лукашенко.
В Белоруссии уже неделю продолжаются митинги несогласных с итогами президентских выборов. На улицы выходят тысячи людей, в течение первых дней акции протеста сопровождались жесткими задержаниями. Против митингующих применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате погибли два человека, несколько сотен человек пострадали.
Спустя неделю акций протеста Лукашенко вышел к народу на митинг. По предварительным данным, он собрал несколько тысяч человек, многих при этом привозили к площади Независимости из регионов страны. По официальным оценкам, поддержать избранного президента пришли около 70 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Лукашенко «встал на колени» перед народом Белоруссии.
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