«Нас хотят ослабить!» — Лукашенко отверг идею проведения новых выборов

|
Алина Потёмкина
42

Белорусский лидер заявил, что на новые выборы придут только «бандиты и урки».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Ruptlytv

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления перед нацией в Минске отверг идею проведения повторных выборов главы государства. По его мнению, призывы других государств к проведению нового голосования направлены на то, чтобы развалить Белоруссию.

«Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал: окунемся в это болото — не вылезем никогда! Нас хотят этим уничтожить. Нас хотят ослабить! Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки!» — заявил Лукашенко с трибуны.

Также он напомнил белорусам, что именно за время его правления, а это с 1994 года, народ смог построить независимое суверенное государство.

«Вы просили меня, совсем неопытного молодого человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали, мы сделали то, о чем мечтали миллионы наших предшественников: мы построили независимое суверенное государство!» — сказал Лукашенко.

В Белоруссии уже неделю продолжаются митинги несогласных с итогами президентских выборов. На улицы выходят тысячи людей, в течение первых дней акции протеста сопровождались жесткими задержаниями. Против митингующих применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате погибли два человека, несколько сотен человек пострадали.

Спустя неделю акций протеста Лукашенко вышел к народу на митинг. По предварительным данным, он собрал несколько тысяч человек, многих при этом привозили к площади Независимости из регионов страны. По официальным оценкам, поддержать избранного президента пришли около 70 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Лукашенко «встал на колени» перед народом Белоруссии.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
Неспокойное время: что сулят планеты знакам зодиака с 17 по 23 августа

Последние новости

16:49
Власти проконтролируют распределение поставок вакцины от коронавируса
16:36
«Нас хотят ослабить!» — Лукашенко отверг идею проведения новых выборов
16:23
«Изменник! Домой не возвращайся!»: Королева увидела Тарзана с двумя змеями
16:09
Метеоролог рассказал, какой будет грядущая зима 2020/21
15:55
Неспокойное время: что сулят планеты знакам зодиака с 17 по 23 августа
15:41
«Вы уничтожаете лицо России»: Галкин выступил в защиту горы Куштау

Сейчас читают

«Всех на детектор лжи!» — финалистка «Битвы экстрасенсов» раскрыла тайны смерти Легкоступовой
Собянин прокомментировал возвращение ограничений в Москве с 15 сентября
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок